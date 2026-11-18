Eskalation in Wien-Hietzing: Ein 15-jähriger Schüler bedrohte einen Mitschüler mit einem Messer. Polizei greift ein, Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung.

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern ist am Dienstagvormittag in Wien-Hietzing in die Kritik geraten. Ein 15-jähriger Schüler soll seinen 16-jährigen Klassenkollegen mit einem Messer bedroht und angegriffen haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr an einer Neuen Mittelschule im 13. Bezirk.

Tathergang und Eskalation auf dem Schulgelände

Die Polizei gibt an, dass der Streit zwischen den beiden Jugendlichen anfangs noch nicht im Detail geklärt war. Laut den Angaben der Behörden begann die Situation damit, dass der 15-jährige syrische Schüler seinen slowakischen Mitschüler vor mehreren Zeugen wiederholt mit dem Tod bedrohte. Die Spannung eskalierte anschließend, als sich die Auseinandersetzung auf die Schultoilette verlagerte. Dort soll der 15-Jährige ein Klappmesser hervorgeholt haben und damit Stichbewegungen in Richtung seines Kontrahenten ausgeführt haben. Diese aggressiven Handlungen führten zu einer unmittelbaren Reaktion des Verteidigers.

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Notwehraktion und Entdeckung durch die Beamten

Der 16-jährige Schüler versuchte sich gegen die attackierende Person zu wehren und schlug dem mutmaßlichen Angreifer einen Faustschlag zu. Durch diesen Konter gelang es ihm, dem 15-Jährigen einen Zahn auszuschlagen. Die alarmierten Polizisten trafen am Tatort ein und nahmen den mutmaßlichen Angreifer vorläufig fest. Bei einer folgenden Durchsuchung des 15-jährigen Jugendlichen durch die Beamten wurde jedoch kein Messer sichergestellt. Trotz des fehlenden Tatwerkzeugs gehen die Ermittler von den geschilderten Vorfällen aus.

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Behördliche Maßnahmen und rechtliche Folgen

Die Behörden reagierten schnell mit weitreichenden Auflagen für den 15-jährigen Jugendlichen. Gegen ihn wurden ein Betretungsverbot sowie ein Annäherungsverbot verhängt, um weitere Konflikte zu vermeiden. Zusätzlich wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 15-Jährige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass der Verdächtige weiterhin zur Verfügung steht, während er sich nicht in der Schule aufhalten darf.

Ermittlungen und Anzeige weiterer Beteiligter

Neben dem 15-Jährigen ist auch sein Mitschüler strafrechtlich in die Betrachtung einbezogen worden. Der 16-jährige Schüler erhielt ebenfalls eine Anzeige der Behörden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgrund des Faustschlags, der zum Zahnverlust führte. Die genauen Umstände der medizinischen Versorgung der Zähne und die weiteren Schritte der Justiz sind noch offen. Die Schulleitung hat den Vorfall intern bestätigt und die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden aufgenommen, um die Sicherheit aller Schüler am Standort zu gewährleisten.