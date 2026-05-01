Messerattacke in Wien-Ottakring: Mann verletzt, Ex-Partnerin festgenommen

Ein 55-jähriger Mann wurde in Wien-Ottakring bei einer Messerattacke verletzt. Eine 40-jährige Frau, seine ehemalige Lebensgefährtin, wurde festgenommen. Beide Personen waren alkoholisiert. Lebensgefahr besteht nicht.

Ein dramatischer Vorfall erschütterte am Donnerstag den Wiener Bezirk Ottakring: Ein 55-jähriger Mann wurde Opfer einer Messerattacke und erlitt dabei mehrere Verletzung en. Die Polizei nahm im Zuge der Ermittlungen eine 40-jährige Frau fest, die als seine ehemalige Lebensgefährtin identifiziert wurde.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, als eine aufmerksame Passantin den Notruf wählte, nachdem sie den verletzten Mann auf dem Gehsteig liegend entdeckte. Die sofortige Reaktion der Wiener Berufsrettung ermöglichte eine Erstversorgung vor Ort, bevor der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Trotz der Schwere der Verletzungen – darunter mehrere Stichwunden an beiden Beinen und eine Rissquetschwunde am Hinterkopf – bestand glücklicherweise keine Lebensgefahr für das Opfer.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sowohl der verletzte Mann als auch die festgenommene Frau alkoholisiert waren. Der 55-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, sich kurz vor der Attacke bei seiner ehemaligen Partnerin aufgehalten zu haben. Die Beamten begaben sich daraufhin zu deren Wohnadresse, wo sie die 40-jährige österreichische Staatsbürgerin in ihrem Wohnzimmer sitzend vorfanden. Am Tatort wurde ein Messer mit einer Klingenlänge von etwa 30 Zentimetern sichergestellt, das als mutmaßliche Tatwaffe in Frage kommt.

Die Alkoholisierung der Frau wurde mit 1,2 Promille gemessen. Allerdings war sie aufgrund ihres Zustands nicht in der Lage, Angaben zum genauen Tathergang oder den Gründen für die Attacke zu machen. Die Festnahme erfolgte vorläufig, und die Frau wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe der Tat vollständig aufzuklären und die genaue Abfolge der Ereignisse zu rekonstruieren.

Dabei werden unter anderem Zeugenaussagen ausgewertet und forensische Untersuchungen durchgeführt. Die Situation wirft Fragen nach der Eskalation von Konflikten in zwischenmenschlichen Beziehungen auf und unterstreicht die Bedeutung von Hilfsangeboten für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Die Polizei betont, dass solche Vorfälle selten sind, dennoch aber ernst genommen werden müssen. Die umfassende Untersuchung soll nicht nur die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, sondern auch dazu beitragen, ähnliche Ereignisse in Zukunft zu verhindern.

Die genauen Motive der Tat sind derzeit noch unklar, und die Ermittlungen konzentrieren sich darauf, die Beziehung zwischen dem Opfer und der Beschuldigten sowie mögliche Auslöser für die gewalttätige Auseinandersetzung zu beleuchten. Die Staatsanwaltschaft wird nun über die weiteren Schritte entscheiden, einschließlich der Frage, ob ein Haftbefehl gegen die 40-jährige Frau beantragt wird. Die Öffentlichkeit wird über den Fortgang der Ermittlungen auf dem Laufenden gehalten, wobei die Privatsphäre der Beteiligten und die laufenden Ermittlungen berücksichtigt werden müssen.

Der Vorfall hat in Ottakring für Bestürzung gesorgt und zeigt, wie schnell eine Situation eskalieren kann, insbesondere wenn Alkohol im Spiel ist





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