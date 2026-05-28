Messerattacke in Wien-Brigittenau: 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt, 21-Jähriger festgenommen

Bei einem Streit in der Stromstraße in Wien-Brigittenau wurde ein 22-jähriger Mann durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Der 21-jährige Tatverdächtige wurde nach einer Fahndung festgenommen und zeigte sich geständig. Das Opfer befindet sich in kritischem Zustand.

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Mittwochabend im 20. Wiener Gemeindebezirk Brigittenau wurde ein 22-jähriger Mann serbischer Herkunft durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:50 Uhr in der Stromstraße, einer stark frequentierten Straße mit vielen Wohnhäusern und Gewerbebetrieben.

Der Verletzte musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er sich in der Nacht zum Donnerstag einer Notoperation unterziehen musste. Sein Zustand wurde als stabil, aber weiterhin ernst beschrieben. Die Polizei Wien bestätigte am Donnerstag in einer offiziellen Aussendung die schwere Natur der Verletzungen und den Einsatz des Notarztwagens.

Nach ersten Ermittlungen der Landeskriminalabteilung war der 21-jährige Hauptverdächtige afghanischer Staatsangehörigkeit zusammen mit drei männlichen Begleitern in der Gegend unterwegs, als sie auf den 22-jährigen Bekannten trafen. Was zunächst als verbale Auseinandersetzung begann, eskalierte schnell zu einer handgreiflichen Rangelei. In den following Minuten zog der jüngere Mann plötzlich ein Messer und stach ohne Vorwarnung mehrfach auf den 22-Jährigen ein. Die Gruppe floh unmittelbar nach der Tat vom Tatort, während das Opfer selbst in der Lage war, den Polizeinotruf zu alarmieren.

Dies ermöglichte eine sofortige und gezielte Fahndung, bei der Streifenbeamte den Flüchtigen im Bereich des Friedrich-Engels-Platzes aufspürten. Der Tatverdächtige hatte sich zwischen zwei parkenden Fahrzeugen versteckt, wurde widerstandslos festgenommen und zeigte sich bei der ersten Einvernahme geständig.

Zudem entdeckten die Beamten in unmittelbarer Nähe des Tatorts einen Schlagring, der als mögliches weiteres Tatwerkzeug oder als Droh- beziehungsweise Kampfmittel sichergestellt wurde. Die Hintergründe des Streits sind noch nicht vollständig geklärt, es wird jedoch von einem persönlichen Konflikt ausgegangen, möglicherweise mit migrationsspezifischem oder sozialem Hintergrund. Der Festgenommene wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes angezeigt und befindet sich in Untersuchungshaft. Das Opfer, das im selben sozialen Milieu unterwegs war, wird weiterhin im Krankenhaus behandelt.

Die Polizei sucht nun nach den drei flüchtigen Begleitern des Haupttäters, die bei der Flucht gesehen worden sein sollen, um ihren genauen Anteil an der Tat zu klären. Möglicherweise waren sie an der Eskalation beteiligt oder haben sie begünstigt. Die Straße war zum Tatzeitpunkt durch Passanten und Anwohner belebt, die als potenzielle Zeugen befragt werden. Die Ermittler bitten Zeugen, sich bei der Polizei zu melden, um den genauen Ablauf und mögliche Motive zu rekonstruieren.

Der Fall verdeutlicht erneut die mögliche Eskalationsdynamik bei bereits angespannten zwischenmenschlichen Konflikten in urbanen Räumen und wirft Fragen zur Prävention von Gewalttaten mit Messern auf, die in den letzten Jahren in Österreich zugenommen haben. Die Kriminalitätsstatistik zeigt einen Anstieg solcher Delikte, oft motiviert durch Ehrverletzungen, Gruppenzugehörigkeit oder persönliche Racheakte. Sichergestellte Beweise, darunter das Messer und der Schlagring, werden forensisch untersucht. Die staatliche Anklagebehörde wird den Fall in den nächsten Tagen übernehmen und die weitere Haftprüfung beantragen.

Die örtliche Bevölkerung ist über die Gewalttat schockiert, da Brigittenau als multikulturell geprägter Bezirks mit hohem Migrantenanteil gilt, aber solche brutalen Angriffe selten sind. Bezirkspolitiker äußerten sich besorgt und fordern mehr Präventionsarbeit und eine verstärkte Sozialarbeit in der Region. Die Berufsrettung Wien berichtete von einem aufwändigen Einsatz wegen der schweren Blutungen, die erste Hilfe durch Laien möglicherweise verhindert haben. Die genauen Umstände, warum es zu der Messerattacke kam, bleiben vorerst im Dunkeln, die Polizei bleibt mit den Ermittlungen am Ball





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