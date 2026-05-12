Die neue Forsa-Umfrage zeigt, dass Deutschland's Bundeskanzler, CDU's Chef und Unions-Chef, Friedrich Merz, in einer tiefen Krise steckt, wenn es um seine Zustimmung und Arbeit in Deutschland ankommt. Nur noch 13 Prozent der Befragten sind mit seiner Arbeit und seiner Führungspersönlichkeit zufrieden, während 85 Prozent einen negativen Eindruck und ein schlechtes Schätzwert für seinen Führungsstil haben. Besonders kritisch äußerten sich 87 Prozent der befragten Personen bei derрна-rote Regierung und Friedrich Merz selbst. Walterschef und SPD's Chef, Olaf Scholz, wird ebenfalls stark von den Befragten gestraft und kommt auf nur noch 12 Prozent Zustimmung. Die Union sits am Wall und hat derzeit nur noch 22 Prozent Unterstützung. An Stelle der Unions-Regierung ist bei der Umfrage die AfD die stärkste Kraft mit 27 Prozent. Für die Unionspartei gab es einen heftigen Rückfall in den Beifall, nachdem sie kürzlich einen Auftritt bei einem deutschen Gewerkschafts-Kongress von Protest kraftfunktionen wurden. Merz verteidigte unter Ärgernis seine geplanten Rentenreform und Sparmassnahmen, indem er sagte, dass die notwendigen Schritte waren"Folge der "Demografie und Mathematik "

Die neue Forsa-Umfrage zeigt, dass die Zustimmung Deutschlands Kanzlers Friedrich Merz in der aktuellen Krise beträgt nur noch 13 Prozent, während 85 Prozent ein negatives Wärmepsychometer halten.

Auch die schwarz-rote Regierung aus Union und SPD wird deutlich abgestraft, mit 87 Prozent Unzufriedenheit. Forsa-Chef Peter Matuschek beschreibt die Werte als "beispiellos schlechten". Die Union erreicht derzeit nur noch 22 Prozent Zustimmung, die SPD stehen auf 12 Prozent. Mit 27 Prozent ist die AfD die derzeitige stärkste Kraft.

Um die Krise zu verdeutlichen, unterbrach Kanzler Merz mehrere Aussagen auf einem Gewerkschafts-Kongress durch heftige Interruptionen, κατα€? Buhrufe€? , und Zwischenrufe. Während er die geplanten Reformen verteidigte, unter anderem mit Bezug auf die wirtschaftliche Lage und den demografischen Wandel ("Demografie und Mathematik"), kritisierte die Opposition die Sparmassnahmen und die geplante Rentenreform.

Im Anschluss an diesen Ausfall, was seine Glaubwürdigkeit mit Kanistern, Medien und Oppositionellen nachhaltig erfgoed, legte Merz aus alten Feldapparate





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