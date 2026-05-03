Merz relativiert US-Truppenabzug und verteidigt Iran-Kritik

Kanzler Friedrich Merz hat den angekündigten Abzug von US-Soldaten aus Deutschland heruntergespielt und seine Kritik an der US-Iran-Politik bekräftigt. Er sieht keinen direkten Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen und betont die Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft.

Deutschlands Kanzler Friedrich Merz hat die angekündigte Reduzierung der US-Truppenpräsenz in Deutschland als nicht völlig unerwartet und keineswegs als unmittelbare Reaktion auf politische Differenzen bewertet.

Er betonte, dass der Abzug von über 5.000 Soldaten ein bereits längerfristig geplanter Schritt sei, der von der vorherigen US-Administration unter Joe Biden initiiert wurde und dessen Umsetzung seit geraumer Zeit diskutiert worden sei. Merz wies jegliche Verbindung zwischen dem Truppenabzug und seinem öffentlich geäußerten Dissens mit US-Präsident Donald Trump hinsichtlich der Iran-Politik entschieden zurück. Er bekräftigte, dass es keinen kausalen Zusammenhang gebe und dass seine eigene Position zu diesem Thema unverändert bleibe.

Trotzdem betonte er die anhaltende Bedeutung der USA als wichtigster Partner Deutschlands innerhalb des Nordatlantischen Bündnisses und versicherte, dass die amerikanische Zusage zur nuklearen Abschreckung des NATO-Gebietes unumstritten sei. Merz signalisierte seine Bereitschaft, weiterhin an der Verbesserung der transatlantischen Beziehungen zu arbeiten und auch den Dialog mit Präsident Trump nicht aufzugeben.

In Bezug auf die von Trump angekündigten neuen Zölle auf europäische Fahrzeuge zeigte sich Merz zwar verständnisvoll, kritisierte aber gleichzeitig die Verzögerungen bei der Erreichung eines Zollabkommens zwischen den USA und Europa. Er verwies darauf, dass bereits im August des Vorjahres eine Einigung angestrebt worden sei, jedoch durch wiederholte neue Bedingungen seitens der europäischen Seite die Unterzeichnung des Abkommens verhindert worden sei. Merz drückte die Hoffnung aus, dass eine baldige Einigung erzielt werden könne, um die angedrohten Zollerhöhungen abzuwenden.

Trump hatte angekündigt, die Zölle auf Importe von Fahrzeugen aus der EU von 15 auf 25 Prozent zu erhöhen, beginnend in der kommenden Woche. Merz machte deutlich, dass diese Maßnahme nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa treffen solle. Er kündigte an, dass er im Laufe des Jahres mehrere Gelegenheiten haben werde, mit Präsident Trump über diese und andere Themen zu sprechen, unter anderem beim G-7-Gipfel in Frankreich im Juni und beim NATO-Gipfel in der Türkei im Juli.

Die Situation bezüglich der ursprünglich zugesagten Tomahawk-Marschflugkörper sei ebenfalls komplex, da die USA derzeit selbst über begrenzte Kapazitäten verfügten, diese Waffensysteme abzugeben. Dennoch betonte Merz, dass die Möglichkeit einer späteren Lieferung nicht vollständig ausgeschlossen sei. Merz verteidigte zudem seine Kritik an der US-Strategie im Iran und bekräftigte seine Aussage, dass der Iran die USA in der Vergangenheit „gedemütigt“ habe.

Er betonte, dass er Präsident Trump deutlich gemacht habe, dass im Falle einer militärischen Auseinandersetzung mit dem Iran eine vorherige Konsultation mit Deutschland unerlässlich sei. Die aktuelle Situation verdeutliche die Notwendigkeit einer engen Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen den transatlantischen Partnern, um gemeinsame Interessen zu wahren und potenzielle Konflikte zu entschärfen. Die US-Truppenpräsenz in Deutschland, die derzeit bei rund 39.000 Soldaten liegt, stellt einen wichtigen Pfeiler der europäischen Sicherheit dar und dient als zentrales Ausbildungszentrum für das US-Militär.

Der geplante Abzug von 5.000 Soldaten und die Nicht-Stationierung eines Bataillons für Tomahawk-Marschflugkörper stellen eine spürbare, wenn auch nicht unerwartete, Veränderung dieser Konstellation dar. Merz betonte abschließend, dass er sich weiterhin für eine starke und partnerschaftliche Beziehung zwischen Deutschland und den USA einsetzen werde, auch wenn Meinungsverschiedenheiten bestehen bleiben





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