Merkur will sich um Casino-Lizenzen in Österreich bewerben

Die deutsche Glücksspielgruppe Merkur, früher Gauselmann, will sich um die Casino-Lizenzen in Österreich bewerben, nachdem sie sich vor zehn Jahren bereits für die österreichischen Glücksspiellizenzen beworben und mit 50 Mio. Euro Unkosten abgeschlossen hatte.

Die deutsche Glücksspiel gruppe Merkur , früher Gauselmann, will sich um die Casino-Lizenzen in Österreich bewerben, bestätigten die Merkur -Manager David Schnabel und Max Rösle im trend-Interview.

"Wir wollen uns bewerben. Wir sind vorbereitet und würden unseren Hut gerne in den Ring werfen," wird Schnabel vom Magazin zitiert. Die Vorbereitung sei schwierig, weil die Ausschreibung der Lizenzen noch nicht bekannt sei, aber "der österreichische Markt bleibt für uns interessant". Gauselmann hatte sich vor zehn Jahren bereits für die österreichischen Glücksspiellizenzen beworben und musste damals 50 Mio.

Euro Unkosten abschreiben.

"Damit haben wir abgeschlossen. Für uns zählen jetzt der Blick nach vorne und ein transparentes, nachvollziehbares Verfahren," so Schnabel. Er gehe davon aus, "dass es ein europaweites Verfahren mit klaren Spielregeln geben wird".

"Grundsätzlich" würde sich Merkur für alle Casino-Lizenzen interessieren, wobei kein Partner bei dem Angebot an Bord sein solle. Merkur rechne mit einer Ausschreibung im Herbst





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