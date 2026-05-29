Merkur Versicherung übertroffen eine Milliarde Euro an Prämien

Die Merkur Versicherung hat im Geschäftsjahr 2025 ihr Prämienvolumen gesteigert und übertroffen die Marke von einer Milliarde Euro. Das Unternehmen hat ein Prämienwachstum von 8,5 Prozent auf 1,001 Mrd. Euro verzeichnet.

Die Merkur Versicherung mit Sitz in Graz hat im Geschäftsjahr 2025 ihr Prämienvolumen gesteigert und konzernweit erstmals die Marke von einer Milliarde Euro übertroffen. Die Prämien wuchsen um 8,5 Prozent auf 1,001 Mrd.

Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EGT) der Gruppe verbesserte sich von 12,2 Mio. Euro im Jahr 2024 auf 18,6 Mio. Euro.

Auf dem österreichischen Heimatmarkt verzeichnete der Versicherer ein Prämienwachstum von 8,7 Prozent auf 759 Mio. Euro. Das Vorsteuerergebnis der Merkur Versicherung AG erhöhte sich hierzulande von 9,7 Mio. Euro auf 15,3 Mio.

Euro. Den größten Anteil an diesem Volumen lieferte das Kernsegment Krankenversicherung, das um 9,7 Prozent auf 663,9 Mio. Euro zulegte. Damit hält die Merkur als zweitgrößter privater Krankenversicherer in Österreich einen Marktanteil von knapp 19 Prozent.

In der Unfallversicherung stiegen die Prämien in Österreich um 10,7 Prozent auf 35,3 Mio. Euro, in der Sachversicherung um 2,5 Prozent auf 24,2 Mio. Euro. Das Auslandsgeschäft der in fünf Ländern tätigen Gruppe - neben Österreich ist das Unternehmen in Slowenien, Kroatien, Serbien und Italien aktiv - wuchs um 5,5 Prozent auf 118,4 Mio.

Euro. Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gruppe 1.796 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für den Herbst 2026 plant das Unternehmen eine strukturelle Veränderung: Die in Salzburg angesiedelte Merkur Lebensversicherung AG, die 2025 ein Prämienvolumen von 132,3 Mio. Euro verbuchte, soll mit der Merkur Versicherung AG verschmolzen werden. Die Vorbereitungen für diese Zusammenführung verlaufen laut Angaben des Vorstands planmäßig





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Merkur Versicherung Prämienvolumen Milliarde Euro Wirtschaft Österreich

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Doppeljackpot bei Lotto "6 aus 45": 1,45 Millionen Euro im TopfBei der Ziehung am Mittwoch blieb der Jackpot ungeknackt. Bei der nächsten Ziehung am Freitag geht es um einen Doppeljackpot mit 1,45 Millionen Euro zusätzlich. Beim LottoPlus gab es einen Sechser mit 183.746,30 Euro. Experten verraten zudem, welche Vornamen besonders glücklich sind.

Read more »

FPÖ-Hafenecker muss ÖVP-Gerstl 3.500 Euro zahlenFPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss dem ÖVP-Nationalratsabgeordneten Wolfgang Gerstl laut einem nicht rechtskräftigen Urteil eine Entschädigung in Höhe von 3.500 Euro zahlen.

Read more »

FPÖ-Hafenecker muss ÖVP-Gerstl 3500 Euro zahlenHintergrund ist ein Video Hafeneckers, in dem er dem ÖVP-Verfassungssprecher vorgeworfen hatte, gegen ihn würde wegen Nötigung und Amtsmissbrauch ermittelt.

Read more »

Signa 5 Millionen Euro verrechnet: Insolvenzverwalter zweifelt Gusenbauers Leistungen anWIEN. Wegen seiner beratenden Tätigkeit im Beirat der Signa Holding steht Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) vor Gericht.

Read more »