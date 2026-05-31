Mercer-Studie: Fast alle US-CEOs planen Personalabbau durch Künstliche Intelligenz

Eine Umfrage unter fast 1000 US-CEOs zeigt, dass 99 Prozent in den nächsten zwei Jahren Mitarbeiter entlassen wollen, weil KI deren Jobs übernehmen kann. Gleichzeitig relativiert OpenAI-Chef Sam Altman seine früheren Warnungen.

Die zunehmende Sorge vieler Arbeitnehmer, durch Künstliche Intelligenz (KI) ersetzt zu werden, gewinnt angesichts aktueller Umfrageergebnisse an konkreter Brisanz. Eine breit angelegte Studie der Beratungsfirma Mercer , für die fast 1000 Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer aus den USA befragt wurden, zeichnet ein beunruhigendes Bild von der nahen Zukunft der Arbeitswelt.

Demnach erwarten 99 Prozent der befragten Unternehmenslenker, dass sie in den kommenden zwei Jahren Mitarbeiter entlassen werden, weil KI-Systeme deren Aufgaben übernehmen können. In der Detailbetrachtung planen 67 Prozent der CEOs einen Personalabbau von einem bis zehn Prozent, während etwa ein Drittel, nämlich 32 Prozent, sogar einen Stellenabbau von elf bis 20 Prozent ihrer aktuellen Belegschaft für möglich halten. Die Umfrage zeigt zudem, wie massiv die Unternehmen derzeit den Übergang zu KI-gestützten Arbeitsprozessen vorantreiben.

Derzeit werde noch etwa die Hälfte der geleisteten Arbeit in den befragten Firmen vollständig von Menschen ohne jegliche KI-Unterstützung erbracht. Nach der geplanten Einführung und Etablierung von KI-Tools und Automatisierungslösungen soll sich dieser Anteil jedoch drastisch auf nur noch 35 Prozent reduzieren. Dies bedeutet eine erhebliche Verlagerung der Arbeitslast hin zu algorithmengestützten Systemen und einen tiefgreifenden Wandel in den Jobprofilen.

Die Geschäftsführer setzen also klar auf Effizienz- und Produktivitätsgewinne durch Technologie, was unmittelbar zu einer verringerten Nachfrage nach menschlicher Arbeitskraft in vielen Bereichen führen wird. Die Art der betroffenen Tätigkeiten reicht von administrativen und analytischen Aufgaben bis hin zu kreativen und kommunikativen Leistungen, die zunehmend von generativer KI übernommen werden können. Interessant ist in diesem Kontext die jüngste positionierung von Sam Altman, dem CEO von OpenAI, einem führenden Entwickler von KI-Technologie.

Altman relativierte öffentlich seine früheren, eher düsteren Prognosen über den Einfluss von KI auf den Arbeitsmarkt. Er räumte ein, dass er den Wegfall von Einstiegspositionen durch KI bisher überschätzt habe. Auf einer Konferenz in Australien erklärte er: "Ich bin froh, dass ich mich in dieser Sache geirrt habe. Ich hatte gedacht, dass es inzwischen mehr Auswirkungen auf den Abbau von Einstiegspositionen gegeben hätte, als es tatsächlich der Fall ist".

Diese Einschätzung steht in markantem Widerspruch zu den Plänen, die die von Mercer befragten CEOs für ihre eigenen Unternehmen verkünden. Wie stark die praktische Umsetzung der von den Firmenchefs angekündigten Kürzungen tatsächlich sein wird, bleibt abzuwarten. Als mögliche Reaktion auf die gesellschaftlichen Verwerfungen kündigte OpenAI die Gründung einer Stiftung an, die Menschen unterstützen soll, die durch den technologischen Wandel Probleme am Arbeitsmarkt bekommen. Ob diese Initiativen ausreichen, um die massiven strukturellen Verschiebungen abzufedern, ist höchst ungewiss.

Die Mercer-Studie macht deutlich, dass die Sorgen und Ängste der Beschäftigten in den Führungsetagen derzeit nur eine untergeordnete Rolle spielen. Der Druck auf die Arbeitnehmerschaft, sich kontinuierlich weiterzubilden und neue, KI-komplementäre Fähigkeiten anzueignen, wird dadurch enorm steigen





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