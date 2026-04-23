Mercedes stellt Zukunft von Kombis in Frage – Elektrisches C-Klasse T-Modell unwahrscheinlich

Mercedes-Chefdesigner Robert Lešnik deutet an, dass die Nachfrage nach Kombis weltweit sinkt, was die Entwicklung eines elektrischen C-Klasse T-Modells gefährdet. Das aktuelle Modell mit Verbrennungsmotoren bleibt jedoch vorerst im Programm.

Mercedes-Benz stellt die Zukunft der Kombi -Modelle in Frage. Obwohl es keine offizielle Bestätigung aus Stuttgart gibt, zeichnet Robert Lešnik , der Chefdesigner für das Exterieur bei Mercedes, ein düsteres Bild für Liebhaber von Kombi s.

Während in Europa, insbesondere in Österreich und Deutschland, Kombis weiterhin beliebt sind, sieht die globale Nachfrage ganz anders aus. Laut einem Bericht von motorsport-total.com erklärte Lešnik gegenüber Autocar, dass zwar Designer und Journalisten die Praktikabilität und Ästhetik von Kombis schätzen, die Verkaufszahlen bei Mercedes jedoch deutlich zeigen: 'Niemand kauft sie mehr'. Diese Realität erschwert es dem Konzern, eine Kombi-Variante der neuen elektrischen C-Klasse Limousine für die Serienproduktion freizugeben. Lešnik verdeutlicht die Situation anhand regionaler Unterschiede: 'Wir haben drei Regionen.

In Amerika kauft sie niemand; wir haben den Shooting-Brake des CLS ausprobiert und niemand hat ihn gekauft. Die Chinesen verstehen sie nicht und kaufen sie nicht.

' Selbst in Europa, wo Kombis traditionell eine starke Anhängerschaft haben, stellt sich die Frage nach der Rentabilität. 'Wenn man sich eine Mercedes E-Klasse anschaut, ist die ziemlich teuer. Also wer kann sich in Europa überhaupt so ein Auto leisten?

' Diese wirtschaftlichen Überlegungen führen dazu, dass Mercedes die Entwicklung eines elektrischen C-Klasse T-Modells vorerst zurückstellt. Das aktuelle C-Klasse T-Modell wird jedoch weiterhin mit konventionellen Benzin- und Dieselmotoren angeboten und soll sogar noch ein Facelift erhalten, was seine Produktion für einige Jahre sichert. Auch der neue CLA Shooting Brake ist sowohl mit Verbrennungsmotoren als auch als rein elektrisches Modell erhältlich. Die E-Klasse bleibt vorerst ebenfalls als Kombi im Programm, während der CLS Shooting Brake eingestellt wurde.

Es ist realistisch, dass ein Hersteller nicht gezwungen ist, Modelle zu produzieren, die sich nicht verkaufen. Der Wettbewerber BMW hat kürzlich einen i3 Touring angekündigt, der als direkter Konkurrent zu einem potenziellen elektrischen C-Klasse T-Modell in Frage kommt, vorausgesetzt, Mercedes entscheidet sich überhaupt für die Entwicklung eines solchen Modells. BMW bietet jedoch kein Pendant zum CLA Shooting Brake an, da ein solches Modell kleiner und günstiger als der 5er/i5 Touring sein müsste.

Ein neuer 3er Touring mit Verbrennungsmotoren ist bei BMW grundsätzlich denkbar, aber noch nicht bestätigt. Die neue elektrische C-Klasse stellt bereits die sechste Generation dieser Baureihe dar. Sollte tatsächlich kein Kombi-Modell folgen, wäre dies das erste Mal in der Geschichte von Mercedes, dass auf diese Karosserieform verzichtet wird. Seit der Einführung des S202 Mitte der 90er-Jahre gab es stets eine T-Modell-Variante.

Lešnik selbst würde die Kombi-Tradition gerne fortsetzen, doch die geringe Nachfrage scheint unüberwindbar. Er bezeichnet das aktuelle E-Klasse T-Modell als 'fast perfekt'. Auch ohne ein elektrisches C-Klasse T-Modell bietet Mercedes weiterhin praktische Modelle an, deren zukünftige Generationen jedoch ungewiss sind. Ein vollständiger Verzicht auf Kombis bis 2030 erscheint unwahrscheinlich, möglicherweise werden Modelle zusammengelegt, ähnlich wie bei der zweitürigen C- und E-Klasse, die zum CLE Coupé/Cabrio fusioniert wurden.

Der SUV-Boom hat die Kombis eindeutig ins Hintertreffen geraten, und die Verkaufszahlen bestätigen diesen Trend, trotz der Beliebtheit bei Journalisten, Designern und vielen Autofahrern. Mercedes setzt stattdessen auf den GLC, was die Entwicklung eines elektrischen C-Klasse T-Modells vorerst verzögert. Die Modelle mit Benzin- und Dieselmotoren bleiben jedoch weiterhin verfügbar





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