Mercedes-Stars Antonelli und Russell liefern erbarmungslosen Kampf um den Sieg, doch Technik entscheidet

Ein erbarmungsloser Kampf um den Sieg lieferten sich die beiden Mercedes-Stars Kimi Antonelli und George Russell in Runde 30. Der Italiener entschied dann allerdings einen technischen Defekt: Russells Bolide hatte einen Motorschaden, und der Brit schied aus. Beide Mercedes-Piloten bekämpften sich auf der Strecke, beide begingen dabei aber auch Fahrfehler, mehr als einmal kam es fast zum Unfall. Der Defekt an Russells Auto entschied letztlich das Duell, und er kam für den Engländer zur Unzeit. Für McLaren war es ein völlig ruiniertes Rennen, und Oscar Piastri wurde nur Elfter, Weltmeister Lando Norris sah nach einem Defekt die Zielflagge nicht. Für beide hatte das Unheil schon vor dem Start begonnen, denn tagelang hatte in Montréal das Wetter am Rennsonntag eine große Rolle gespielt, Regen schien eigentlich unausweichlich. Vormittags hatte es geregnet, die Strecke trocknete dann ab, und doch sorgte der Wetterbericht weiterhin für Verunsicherung.

Ein erbarmungsloser Kampf um den Sieg lieferten sich die beiden Mercedes -Stars Kimi Antonelli und George Russell in Runde 30. Der Italiener entschied dann allerdings einen technischen Defekt : Russells Bolide hatte einen Motorschaden , und der Brit schied aus.

Damit war der Weg für den vierten Saisonsieg in Folge von Antonelli geebnet. Der Italiener führt in der WM-Wertung nun 43 Punkte vor seinem Teamkollegen. Lewis Hamilton profitierte vom Ausfall seines ehemaligen Teamkollegen und wurde nach einem starken Überholmanöver in Runde 62 gegen Max Verstappen starker Zweiter. Der Niederländer landete schlussendlich überraschend dahinter auf dem dritten Platz.

Beide Mercedes-Piloten bekämpften sich auf der Strecke, beide begingen dabei aber auch Fahrfehler, mehr als einmal kam es fast zum Unfall. Der Defekt an Russells Auto entschied letztlich das Duell, und er kam für den Engländer zur Unzeit. Für McLaren war es ein völlig ruiniertes Rennen, und Oscar Piastri wurde nur Elfter, Weltmeister Lando Norris sah nach einem Defekt die Zielflagge nicht.

Für beide hatte das Unheil schon vor dem Start begonnen, denn tagelang hatte in Montréal das Wetter am Rennsonntag eine große Rolle gespielt, Regen schien eigentlich unausweichlich. Vormittags hatte es geregnet, die Strecke trocknete dann ab, und doch sorgte der Wetterbericht weiterhin für Verunsicherung





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