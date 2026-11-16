Mercedes-Benz startet Level-2-Automatisierung bis 130 km/h. Neue Funktionen kommen per OTA-Update nach Deutschland und in die USA. Details zu Verfügbarkeit und Modellreihe.

Der Stuttgart er Automobilkonzern Mercedes-Benz hat seine Strategie zur Teilautomatisierung im Straßenverkehr deutlich erweitert. Das Unternehmen kündigt die schrittweise Einführung neuer Fahrfunktionen in Deutschland und den USA an. Diese Systeme sollen das Fahren auf Autobahnen und in städtischen Gebieten deutlich vereinfachen. Die Maßnahmen zielen darauf ab, die Sicherheit und den Komfort für die Fahrerinnen und Fahrer zu erhöhen, ohne die menschliche Aufsicht vollständig zu ersetzen.

Level-2-Systeme bis 130 Kilometer pro Stunde

Mercedes-Benz führt Funktionen ein, die der internationalen Norm für die Automatisierungsstufe Level 2 entsprechen. Bei dieser Teilautomatisierung darf der Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen, solange bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Systeme sind auf Autobahnen konzipiert und ermöglichen Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde. Ein zentrales Merkmal ist die Fähigkeit des Fahrzeugs, automatisch Spurwechsel durchzuführen.

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Diese neuen Funktionen werden in Deutschland bis zum Ende des laufenden Jahres aktiviert. In den USA soll die Einführung im Laufe des kommenden Jahres erfolgen. Der Autobauer betont, dass der Fahrer stets aufmerksam bleiben muss. Er ist verpflichtet, jederzeit eingreifen zu können, falls das System an seine Grenzen stößt oder eine unvorhergesehene Situation eintritt.

Assistiertes Punkt-zu-Punkt-Fahren ab 2027

Zusätzlich zu den Autobahnfunktionen plant Mercedes-Benz eine weitere Innovation für den Straßenverkehr. Im ersten Halbjahr 2027 soll sogenanntes assistiertes Point-to-Point-Fahren verfügbar sein. Diese Technologie unterstützt die Fahrerinnen und Fahrer vom Start bis zum Zielort. Die Unterstützung gilt auch für die Navigation durch den Stadtverkehr, was als signifikanter Schritt weg von reinen Autobahnhilfen gewertet wird.

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Das System übernehme Aufgaben wie das Ändern der Spur, das Einfädeln in die richtige Fahrspur und das Abbiegen an Kreuzungen. Auch das Bremsen und Anfahren an Ampeln soll durch die Assistenzsysteme erheblich erleichtert werden. Mercedes-Benz verspricht, dass diese Mechanismen den Alltagsverkehr im urbanen Raum deutlich entspannter gestalten werden. Die Funktionen werden per Over-the-Air-Update bereitgestellt, was Updates ohne Werkstattbesuch ermöglicht.

Beta-Tests und Markteinführung

Ausgewählte Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, die Systeme bereits vor der allgemeinen Markteinführung zu testen. In den Regionen Kalifornien, Stuttgart und München ist der Zugang ab Dezember dieses Jahres geplant. Diese Beta-Phase dient dazu, die Technologie unter realen Bedingungen zu validieren und Feedback zu sammeln. Die Verfügbarkeit der Systeme hängt jeweils vom lokalen Markt und dem spezifischen Fahrzeugmodell ab.

Die Integration in die gesamte Produktpalette erfolgt schrittweise. Mercedes-Benz hat zunächst keine konkreten Modelle oder Preise für die neuen Softwarefunktionen bekanntgegeben. Diese Details werden kurz vor dem jeweiligen Marktstart in den einzelnen Ländern veröffentlicht. Der Fokus liegt aktuell auf der technischen Erweiterung und der schrittweisen Rollout-Strategie, um die Akzeptanz und Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten.