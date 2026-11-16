Mercedes-Benz automatisiertes Fahren: Neue Funktionen in Deutschland und USA

Mercedes-Benz erweitert die teilautomatisierten Fahrfunktionen in Deutschland und den USA. Ab Ende des Jahres ist das Abnehmen der Hände bis 130 km/h möglich.

Der Automobilkonzern Mercedes-Benz kündigt eine signifikante Erweiterung seiner automatisierten Fahrfunktionen für die Märkte in Deutschland und den USA an. Mit dieser strategischen Weitergabe der Technologie sollen Fahrten auf Autobahn en erheblich entspannter gestaltet werden, da Fahrerinnen und Fahrer unter definierten Bedingungen die Hände vom Lenkrad nehmen dürfen. Diese neue Komfortfunktion gilt zunächst für Geschwindigkeiten bis zu 130 Kilometer pro Stunde und umfasst auch das automatische Wechseln der Fahrbahn.

Die eingeführten Assistenzsysteme klassifizieren sich rechtlich und technisch in das sogenannte Level 2 der Automatisierungsstufen, was als Teilautomatisierung bezeichnet wird. Dieser Status bedeutet, dass die Technik den Fahrer zwar unterstützt, aber die volle Aufmerksamkeit des Menschen erfordert und jederzeit ein manuelles Eingreifen möglich sein muss. Mercedes-Benz stellt damit klar, dass es sich um eine Assistenzleistung handelt und nicht um eine vollständige Autopilot-Funktion ohne menschliche Kontrolle.

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Zeitplan und regionale Verfügbarkeit der Updates

Mercedes-Benz hat einen konkreten Zeitplan für die schrittweise Einführung der neuen Funktionen in den beiden Zielmärkten vorgelegt. In Deutschland soll die Möglichkeit, die Hände vom Lenkrad zu nehmen, bereits bis zum Ende des laufenden Jahres verfügbar sein. Für die Kunden in den USA wird die Freischaltung dieses Features im Laufe des kommenden Jahres erwartet, was auf unterschiedliche regulatorische oder technische Rahmenbedingungen in den einzelnen Regionen hindeutet.

Neben den aktuellen Autobahn-Funktionen plant der Stuttarter Autobauer eine weitere Meilenstein für das erste Halbjahr 2027. Dann soll das sogenannte assistierte Point-to-Point-Fahren in beiden Ländern verfügbar sein. Dieses System unterstützt die Fahrerin oder den Fahrer vom Startpunkt bis zum Zielpunkt aktiv, sofern eine Navigation eingegeben wurde. Dies gilt ausdrücklich auch für komplexe Szenarien im Stadtverkehr, was eine deutliche Ausweitung des Nutzungsspektrums darstellt.

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Komfortgewinn im Stadtverkehr und bei Manövern

Laut den offiziellen Mitteilungen von Mercedes-Benz werden alltägliche Fahrsituationen durch die neuen Funktionen erheblich vereinfacht. Konkrete Manöver wie das Spurwechseln, das Einfädeln in die richtige Spur, das Abbiegen an Kreuzungen sowie das kontrollierte Bremsen und Anfahren an Ampeln sollen deutlich weniger anstrengend sein. Diese Erweiterung zielt darauf ab, die kognitive Belastung der Fahrer bei täglichen Pendelstrecken und Stadtbesuchen zu reduzieren.

Erste ausgewählte Kundinnen und Kunden haben bereits die Möglichkeit, die Systeme vor der allgemeinen Markteinführung zu testen. Ab Dezember dieses Jahres können Testfahrer in Kalifornien, Stuttgart und München die neuesten Software-Updates erproben. Die allgemeine Verfügbarkeit der Systeme hängt jedoch von der jeweiligen Marktstruktur und dem gewählten Fahrzeugmodell ab, wobei die Einführung schrittweise in die gesamte Produktpalette erfolgen wird.

Technische Umsetzung und offene Fragen zur Preisgestaltung

Die Aktualisierung der Fahrfunktionen erfolgt über sogenannte Over-the-Air-Updates. Dabei werden die neuen Software-Elemente drahtlos auf die Fahrzeuge übertragen, ohne dass ein Besuch in einer Werkstatt oder ein physischer Eingriff erforderlich ist. Dieser technologische Ansatz ermöglicht es Mercedes-Benz, Funktionen schnell und flexibel nachzurüsten, auch an bereits ausgelieferte Fahrzeuge.

Zu diesem Zeitpunkt nennt der Autobauer noch keine konkreten Modelle, für die die Features freigeschaltet werden, und offenbart auch keine spezifischen Preise für die Software-Lizenzen oder das Upgrades. Mercedes-Benz erklärt, dass die Details zu den betroffenen Fahrzeugvarianten und den entsprechenden Kosten vor dem jeweiligen Marktstart in den einzelnen Regionen bekannt gegeben werden. Die Kunden müssen also weiterhin mit den finalen Konditionen warten, bis die allgemeine Verfügbarkeit in ihren Ländern bestätigt ist.