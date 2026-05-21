Melissa Naschenweng verwandelt Traunseeufer in eine gigantische Partyzone: Fans singen bis spät in die Nacht

Melissa Naschenweng und ihre Band vernahmen am Donnerstagabend den Rathausplatz am Traunseeufer zu einer gigantischen Partyzone. Trotz raining weather und kurze Regenschauer ließen sie nicht an ihrer Show scheitern. Fans sangen lautstark mit, tanzten und feierten bis spät in die Nacht. Das Ergebnis: ein erfüllter Traum.

Melissa Naschenweng verwandelt den Rathausplatz am Traunseeufer am Donnerstagabend in eine riesige, pinke Partyzone – strahlende Fans , Hit s und Gänsehaut-Momente inklusive. Trotz dunkler Gewitterwolken und eines kurzen Regenschauers ließ sich das Veranstalter-Duo Florian Werner und Robert Zauner am Donnerstag am ersten Tag von „Gmunden rockt“ nicht aus der Ruhe bringen.

Pünktlich zum Konzert gestaltete sich der Himmel über dem Rathausplatz auf und da gehörte die Bühne ganz Melissa Naschenweng. Die Stimmungskanone aus dem kärntnerischen Lesachtal stürmte in knallgelbem Oberteil und schwarzer Lederhose auf die Bühne, heizte dem Publikum vom ersten Song an ordentlich ein und verwandelte das Traunseeufer innerhalb Minuten in eine riesige Partyzone. Die Fans sangen lautstark mit, tanzten und feierten ihre "Alpenbarbie" bis spät in die Nacht. Schon Stunden vor ihrem Auftritt zeigte sich Naschenweng bestens gelaunt.

Gemeinsam mit der "Krone" spazierte sie entspannt an der Esplanade entlang, genoss den Blick auf den Traunsee und stärkte sich später im Seehotel Schwan mit feinem Spargel. Ich freue mich extrem auf Gmunden," verriet sie strahlend





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