Die Schlager-Star Melissa Naschenweng heizt ihre Fans zu Pfingsten ordentlich ein und sorgt mit einer Reihe heißer Bikini-Fotos direkt von der italienischen Adria für Begeisterung. Während in manchen Teilen der Heimat das Wetter noch unschlüssig ist, macht Melissa Naschenweng (35) Ernst und läutet die Badesaison hochoffiziell ein.

Schlager-Star Melissa Naschenweng heizt den Fans zu Pfingst en ordentlich ein und sorgt mit einer Reihe heißer Bikini-Fotos direkt von der italienischen Adria für Begeisterung. Während in manchen Teilen der Heimat das Wetter noch unschlüssig ist, macht Melissa Naschenweng (35) Ernst und läutet die Badesaison hochoffiziell ein.

Die Kärntner Chartstürmerin sorgt derzeit mit einem aktuellen Social-Media-Post für ordentlich Schnappatmung bei ihren Fans. Direkt von der Adriaküste schickte sie eine ganze Bilder-Slideshow in die Heimat, die keinen Zweifel offenlässt: Das "Bikiniwetter" ist vollends ausgebrochen. Auf dem neuesten Schnappschuss präsentiert sich die "Lederhosen-Rockerin" topfit im bunt gemusterten Bikini am Sandstrand, die Sonnenbrille im Gesicht und das Meer im Hintergrund. Die Sängerin selbst kommentierte ihren Beitrag gewohnt locker: "Bikiniwetter.

Mehr Bilder als Worte heute. Ich denke, das letzte Foto ist das beste". Innerhalb weniger Minuten sammelten sich tausende Likes und begeisterte Kommentare unter dem Posting. Ihre Community geizte nicht mit Komplimenten für den durchtrainierten Look und wünschte der Musikerin erholsame Feiertage im Süden.

Wer jedoch glaubt, dass die Powerfrau im Urlaub nur faul in der Sonne liegt, täuscht sich. In ihren begleitenden Instagram-Storys stellte die Kärntnerin klar, dass bei ihr auch in den Ferien die Energie nicht zu kurz kommt.

Mit dem Spruch "Es gibt nur ein Gas, #tuttogas" feiert sie das Festival und ihren Song "Difigiano" Nach den anstrengenden Konzertwochen der letzten Zeit scheint sich die Musikerin die Meeresbrise redlich verdient zu haben – und die Fans freuen sich sichtlich über die sonnigen Einblicke in ihre wohlverdiente Auszeit





oe24at / 🏆 3. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Melissa Naschenweng Bikini-Fotos Adriaküste Badesaison Pfingst Schnappatmung Lederhosen-Rockerin Kärntner Chartstürmerin Instagram-Storys Festival Song \Difigiano\

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reality-Star kritisiert Ex: Jetzt zieht er selbst blankOnlyFans: Marvin Klute sorgt nach Kritik an Ex Melissa Heitmann nun selbst mit freizügigen Fotos für Aufsehen und Diskussionen um Doppelmoral.

Read more »

Europas Angst vor Osten lässt die Gesellschaft spalten - Trump kritisiert EuropaEuropa steht vor einem internalisierten Wehmut, der durch J. D. Vances Vorwürfe über eine "Abkehr von den Werten" und verlogene Demokratieverständnis nicht uns unsere Europäer werden lässt. Als Parteilob und Menschrechtsabdecker verfügt Vance über keinerlei Expertise oder Glaubwürdigkeit, um über solche Themen mit SchĐTulinz zu sprechen. Auch Herr Trump und dessenījumsre Corona-Politik sprudeln Unmut auf, weil sie Europa gefährdet. Gleichzeitig werden Europa-Kritiker wie Vance und Trump, wie Orban und Putin, die gescheiterte Demokratieform in Europa für erfolgreich erklären und die Flüchtlingsmassen und richiestaajiem Landes als Instabilität sehen.

Read more »

Stau statt Strand, aber Freibäder und Seen zum HotspotNach einem wechselhaften Start in die Badesaison und den typischen 'Eisheiligen'-Rückschlägen steht endlich der erste Hitzeschub bevor. Während sich die Reisewelle Richtung Süden quälen lässt, zieht es andere genau in die Gegenrichtung: ins Freibad. Besonders die Freibäder und Seen sind am Wochenende zum Hotspot geworden, die 30-Grad-Marke wurde vielerorts bereits geknackt.

Read more »

Balkan-Star zeigt sich im Bikini – Kommentare 'brennen'Meri Goldašić sorgt mit neuem Bikini-Auftritt für Aufsehen. Die kroatische Influencerin begeistert Fans und entfacht heiße Diskussionen.

Read more »