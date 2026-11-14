Melanie Meillard und Tommaso Sala: Knieverletzungen beenden WM-Träume

Schweizerin Melanie Meillard reißt sich das Kreuzband, bevor die Saison startet. Auch Italiener Tommaso Sala fällt mit Knieverletzung für immer aus. Ein harter Schlag für die WM-Hoffnungen.

Die traumhafte Vorlage für eine Heim-Weltmeisterschaft zerbrach bereits vor dem eigentlichen Beginn der Wintersaison. Die Schweizer Slalom-Spezialistin Melanie Meillard erlitt am Samstag, dem 15. November 2026, in der finnischen Stadt Levi einen schweren Unfall. Direkt am Tag vor dem geplanten Saisonstart zog die 28-Jährige sich während des Trainings einen Kreuzbandriss zu. Diese Verletzung markiert ein abruptes Ende ihrerhoffnungen, die Weltmeisterschaft auf eigenem Boden bestreiten zu können. Die Nachricht erreicht die Skiszene zu einem Zeitpunkt, an dem Athleten eigentlich voll konzentriert in die neue Wettkampfsaison starten sollten.

Diagnose Kreuzbandriss vor Saisonstart

Eine sofort durchgeführte Magnetresonanztomographie (MRT) bestätigte die schwerwiegende Natur der Verletzung am Knie von Melanie Meillard. Der Schweizer Skiverband bestätigte den medizinischen Befund in einer offiziellen Aussendung. Die Diagnose eines Kreuzbandrisses bedeutet für eine Skirennfahrerin in der Regel eine lange und schmerzhafte Rehabilitation. Für die Technikspezialistin aus der Schweiz war es besonders bitter, da die Vorbereitungsphase im Sommer äußerst erfolgreich verlief. Die Verletzung trat exakt einen Tag vor dem ersten Rennen auf, was die emotionale Last für die Athletin erheblich erhöht.

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Meillard zeigt Kämpfermentalität trotz Rückschlag

Trotz des schweren Schicksalsschlags zeigt sich Melanie Meillard mental stark und fokussiert auf die Zukunft. In einer Stellungnahme gegenüber dem Verband äußerte sie ihre Enttäuschung, betonte aber gleichzeitig ihren Willen zur Rückkehr. Die 28-Jährige bekannte, dass es schwierig sei, die Verletzung so kurz vor dem Start zu akzeptieren. Gleichzeitig versicherte sie, den Weg zurück auf die Piste bereits zu kennen. Ihre Absicht ist es, nach der Genesung noch stärker und motivierter als zuvor wieder an den Start zu gehen. Bisher hatte sie im Weltcup lediglich einen Podestplatz erreicht, was ihre Ambitionen unterstreicht.

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Tommaso Sala fällt ebenfalls für immer aus

Das Leid der beiden Top-Slalomer wird noch dadurch vertieft, dass der Italiener Tommaso Sala bereits vor einer Woche dasselbe Schicksal ereilte. Sala verletzte sich während eines Trainings in Gurgl schwer am Knie. Die Konsequenz für den Slalom-Spezialisten ist noch drastischer als bei Meillard, da er für die gesamte Saison ausfällt. Am Samstag teilte der Italiener die traurige Nachricht offiziell mit. Seine Reaktion auf den Unfall war von einer stoischen Akzeptanz geprägt. Er erklärte, dass dies einfach das Leben sei und es daher hinzunehmen sei. Damit sind zwei der führenden Namen im Slalom-Wettbewerb für die kommenden Monate ausgefallen.

Auswirkungen auf die Alpiner Skiweltcup-Saison

Diese doppelte Ausfallserie hat unmittelbare Konsequenzen für die Aufstellung der Starterlisten im Alpiner Skiweltcup. Mit dem Ausfall von Melanie Meillard und Tommaso Sala fehlen zwei hochkarätige Konkurrenten in der Slalom-Disziplin. Dies verändert die Dynamik der Wettbewerbe erheblich, da andere Fahrer plötzlich mehr Chancen auf Punkteplätze haben. Die Weltcup-Saison sollte eigentlich am Samstag mit dem Auftaktrennen in Levi beginnen. Der Ausfall der Schweizerin zwingt den Schweizer Skiverband dazu, kurzfristig Alternativen zu suchen. Die technischen Spezialisten sind gefordert, die Lücken zu schließen, die durch diese unvorhergesehenen Verletzungen entstanden sind.