Ein Dorfgasthaus sei mehr als ein Lokal: ‘Es ist ein sozialer Raum, der Menschen zusammenbringt’, erklärt Thomas Muther, eines der Initiatoren. Für die Umsetzung des Projekts brauchen sieconsent zur Partnerschaft mit externen Inhalten. Dabei könnten personenbezogene Daten an Dritte übermittelt werden. Denn allein durch die Gemeinde lässt sich ein solches Dorfgasthaus aus finanziellen Gründen nicht umsetzen. Deshalb haben Thomas Muther, Ulrich Feistenauer und Florian Wilhelm ein Genossenschaftsmodell entwickelt. Bürger:innen, Betriebe und Vereine sollen sich beteiligen und damit aktiv zur Entstehung des neuen Treffpunkts beitragen können.

Seit der Schließung des Tannenhofs fehlt Meiningen ein klassisches Dorfgasthaus . Nun soll das Frenerhus per Genossenschaft zum Treffpunkt werden – dafür braucht es bis Herbst 2026 mindestens 500.000 Euro.

Meiningen will sein Dorfzentrum neu beleben – und dabei auch ein Stück Dorfkultur zurückholen. Seit der Schließung des Gasthauses ‘Tannenhof’ gibt es in der Gemeinde kein klassisches Dorfgasthaus mehr. Im Zuge der Ortskernentwicklung soll nun im historischen Frenerhaus ein neuer sozialer Treffpunkt entstehen. Der geplante Standort liegt direkt neben der Kirche und gegenüber dem Pfarrhof.

Das über 100 Jahre alte Frenerhaus gilt im Projekt als idealer Ort für ein neues Dorfgasthaus. Laut Projektbeschreibung bildet es gemeinsam mit Kirche und Pfarrhof einen historischen Kern in Meiningen. Direkt angrenzend soll auch der neue Dorfplatz entstehen





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