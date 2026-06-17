Ich fiebere dem Erstauftritt Österreichs bei der Fußball-WM entgegen. Mein Publikum erwies sich als dem Anlass gewachsen, sowohl hier als auch in den sogenannten Sozialen Medien. Auf Bluesky postete ein freundlicher Geist namens Quapil ein Foto der Osteria Real, die wir für einen Besuch in Rosolini in Betracht zogen.

Ich fiebere dem Erstauftritt Österreich s bei der Fußball-WM entgegen. Am Dienstag. Leider Ortszeit. Im Kalender hatte ich es mir eingetragen, Dienstag, 6 Uhr.

Aufstehen war angesagt, ein Opfer, das man ungern aber doch auf dem Altar der letzten nationalen Gefühle bringt. Die heutige Seuchenkolumne, also diese, war der Matchkritik reserviert, aber das entfällt aus bekannten Gründen. Ich darf dafür mit einer erweiterten ad-hoc-Zuschriften-Seite aufwarten. Mein Publikum erwies sich als dem Anlass gewachsen, sowohl hier als auch in den sogenannten Sozialen Medien.

Auf Bluesky postete ein freundlicher Geist namens Quapil ein Foto der Osteria Real, die wir für einen Besuch in Rosolini in Betracht zogen, aber als wir hinkamen, leider geschlossen war. Das Slow-Food-Lokal am Platz erforderte ebenfalls Nerven und Einfühlungskunst ins sizilianische Wesen. Es sah sowas von geschlossen aus, obwohl es dem Internet zufolge, das uns gerade nach Donnafugata in den April geschickt hatte, offen hätte sein müssen.

Die Kellnerin in der Bar am Domplatz beruhigte uns: Sie sperren auf, aber erst um sieben. Nun ist Pünktlichkeit südlich von Florenz ein dehnbarer Begriff, und auf Sizilien zerfließt er offenbar vollends. Wir hatten das Auto in der Nähe des Restaurants geparkt, und als wir um 19:15 einsteigen und woanders hinfahren wollten, bemerkten wir eine offene Tür. Klar sind wir offen, sagte der freundliche Besitzer, wenn Sie noch fünf Minuten warten, wir stellen gerade die Tische hinaus.

Wir kommen wieder, sagten wir, und machten einen kleinen Spaziergang. Nach zehn Minuten brachten sie Sessel, und um halb Acht nahmen wir Platz. Mit uns nach und nach uns die einzigen Touristen, sieben Deutsche, drei Amerikaner, zwei Engländer, welche die Stadt an diesem Abend aufzubieten hatte. Das Essen lohnte das Warten übrigens wirklich, allein der Orangensalat mit Fenchel, Oliven, Kapern und Brot war es wert.

Das angebotene Pferdefleischfilet nahm ich nicht, weil ich zu Recht allzu üppige Portionen erwartete. Die Ausrufe der Amis - Horse! Horse! - entschädigten mich hinreichend für das Entgangene, und ich verzichtete darauf, ihnen My kingdom for a horse! zuzurufen.

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