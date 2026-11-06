Meidlinger Weihnachtszauber startet mit Punschspende für Bezirk Wien

Das Restaurant in der Oswaldgasse startet am Montag den Meidlinger Weihnachtszauber. Jeder verkaufte Punsch spendet einen Euro an den Bezirk Meidling.

Der Meidlinger Weihnachtszauber beginnt am Montag in der Oswaldgasse in Wien-Meidling. Ein lokales Restaurant verwandelt den Eingangsbereich in ein funkelndes Winterparadies und läutet damit offiziell die Punschsaison ein. Passanten und Kunden stehen bereits vor der Eröffnung Schlange, um die festliche Atmosphäre zu genießen und Fotos zu machen.

Punschstand mit London-Flair und Spendenaktion

Vor dem Lokal erwartet die Besucher ein festlich geschmückter Punschstand, der mit einem prächtigen Christbaum und einem Meer aus Lichtern erstrahlt. Als besondere Attraktion steht eine typisch britische Telefonzelle auf dem Platz und sorgt für authentisches London-Flair. Sie dient als perfekte Kulisse für weihnachtliche Selfies und lockt Fotografen sowie Passanten an.

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Neben der weihnachtlichen Dekoration und den heißen Getränken steht jedoch eine soziale Komponente im Vordergrund. Das Restaurant verbindet den Start der Punschsaison mit einer besonderen Spendenaktion für das Gemeinwohl. Bei jedem verkauften Punsch wird ein Euro für den guten Zweck an den Bezirk Meidling gespendet. Dieser Mechanismus ermöglicht es den Kunden, mit jedem getrunkenen Häferl gleichzeitig etwas Gutes zu tun.

Kulturelle Impulse und digitale Integration

Die organizers der Aktion nutzen die hohe Sichtbarkeit des Events auch für digitale Zwecke. Wer Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 wird, kann eigene Fotos oder Videos einreichen. Für die Veröffentlichung eines Fotos in der Tageszeitung oder eines Videos auf Heute.at erhält der Einsender eine Prämie von 50 Euro. Diese Integration fördert die Interaktion mit der Öffentlichkeit und verbreitet die Stimmung des Events über traditionelle Medienkanäle.

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Das Restaurant hat die Aktion offiziell bekannt gegeben und lädt die Gemeinde aktiv zur Teilnahme ein. Die Schaffung eines solchen Ortes der Begegnung erfüllt mehrere Funktionen: Es bietet visuellen Reiz durch die englische Telefonzelle und Lichter, es fördert den lokalen Einzelhandel durch den Punschverkauf und es unterstützt zugleich die öffentliche Hand durch die Spendenleistung an den Bezirk.

Öffnungszeiten und zeitlicher Ablauf

Der Winterzauber startet pünktlich am Montag. Ab 18 Uhr geht die Aktion offiziell los und zieht die ersten Gäste in den festlichen Bann. Der Punschstand wird täglich von 18 bis 22 Uhr geöffnet sein. Dies bietet den Bewohnern der Umgebung und Besuchern der Oswaldgasse einen festen Anlaufpunkt für den frühen Einstieg in die Adventszeit.

Durch die Kombination aus touristischem Flair, sozialer Verantwortung und klaren Öffnungszeiten setzt das Projekt ein deutliches Zeichen. Der Meidlinger Weihnachtszauber unterstreicht die Bedeutung lokaler Initiativen für das Gemeinschaftsgefühl. Mit der klaren Regel, dass jeder verkaufte Punsch einen Euro an den Bezirk Meidling spendet, wird jedes Getränk zu einem Beitrag für die öffentliche Hand.