Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel beschlossen – Plastikabgabe fällt weg

Der Ministerrat hat die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel endgültig beschlossen. Gleichzeitig wurde die geplante Plastikabgabe gestrichen, während die Paketabgabe für Drittstaatspakete weiterverfolgt wird. Die Gegenfinanzierung der Steuersenkung wird durch andere Maßnahmen sichergestellt.

Der österreich ische Ministerrat hat am Mittwoch die finale Zustimmung zur Senkung der Mehrwertsteuer auf eine Auswahl an Grundnahrungsmittel n erteilt. Diese Maßnahme, die darauf abzielt, die finanzielle Belastung für Verbraucher im Hinblick auf essentielle Lebensmittel zu reduzieren, wird nun umgesetzt.

Gleichzeitig wurde jedoch bekannt, dass ein wesentlicher Teil der ursprünglich geplanten Finanzierung dieser Steuersenkung entfällt. Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl teilte im Anschluss an die Ministerratssitzung mit, dass die Einführung einer Plastikabgabe, die als eine der Gegenfinanzierungsquellen vorgesehen war, vom Tisch ist. Im Gegensatz dazu befinde man sich bei der Einführung einer Paketabgabe für Sendungen aus Drittstaaten auf einem vielversprechenden Weg.

Die Mehrwertsteuersenkung wird sich auf 4,9 Prozent für bestimmte Lebensmittel wie Mehl, Brot, Milch, Butter, Eier sowie verschiedene Obst- und Gemüsesorten belaufen, welche bisher einer Mehrwertsteuer von 10 Prozent unterlagen. Ursprünglich war geplant, die Kosten der Mehrwertsteuersenkung durch eine kombinierte Abgabe auf nicht recycelbares Plastik und eine Abgabe auf Pakete aus Drittstaaten zu decken, um den heimischen Einzelhandel zu schützen.

Während die Paketabgabe weiterhin verfolgt wird und sich in der Umsetzung befindet, hat sich die Regierung nun gegen die Plastikabgabe entschieden. Wirtschaftsverbände hatten sich in den vergangenen Monaten vehement gegen die Plastikabgabe ausgesprochen. Die Wirtschaftskammer begrüßte die Absage der Maßnahme umgehend als einen bedeutenden Erfolg, und auch der Handelsverband sah seine Bemühungen gegen die Abgabe bestätigt.

Diese Entscheidung steht im Kontrast zu den Forderungen von Umweltorganisationen, die die Plastikabgabe als ein wichtiges Instrument zur Reduzierung von Plastikmüll und zur Förderung eines nachhaltigeren Konsums angesehen hatten. Greenpeace kritisierte die Entscheidung scharf und bezeichnete sie als einen eklatanten Rückschritt, der die Interessen der Plastikindustrie über den Umweltschutz stellt. Konkretere Formen nehmen die Pläne für die Paketabgabe an. Das Finanzministerium schlägt eine Abgabe von zwei Euro pro Paket vor.

Diese Abgabe soll jedoch nur für große Online-Händler gelten, die einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro an steuerpflichtigen Paketen in Österreich erzielen. Durch diese Maßnahme sollen Einnahmen in Höhe von 280 Millionen Euro generiert werden. Zusätzlich sollen verstärkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerbetrug zu höheren Einnahmen führen. So soll dem zuständigen Amt eine Kontoregisterschau ermöglicht werden, von der man sich 13 Millionen Euro erhofft.

Des Weiteren ist eine jährliche Meldepflicht für Personen vorgesehen, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen und stille Reserven von über 100.000 Euro besitzen. Diese Maßnahmen sollen die Möglichkeiten der Behörden zur Überwachung der Wegzugsbesteuerung verbessern und zu Mehreinnahmen in Höhe von 15 Millionen Euro führen. Auch bei Firmenautos sollen zusätzliche Einnahmen erzielt werden, indem die steuerliche Absetzbarkeit von Anschaffungskosten bis zu einer Grenze von 40.000 Euro beibehalten wird.

Der verbleibende Teil der Gegenfinanzierung, der sich auf etwa 400 Millionen Euro beläuft, soll im Rahmen der Budgetverhandlungen geklärt werden. Die Regierung steht somit vor der Herausforderung, alternative Finanzierungsquellen zu finden, um die Mehrwertsteuersenkung nachhaltig zu finanzieren und gleichzeitig die wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen zu berücksichtigen





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