Mehrere tödliche Bergunfälle in den Alpen fordern mehrere Tote

Innerhalb weniger Tage kommt es in den italienischen und schweizerischen Alpen zu mehreren schweren Bergunfällen mit insgesamt vier Todesopfern. Betroffen sind der Mont Maudit, der Gran Paradiso und das Matterhorn. Die genauen Unfallursachen sind noch nicht geklärt, die Ermittlungen laufen.

In den italienischen und schweizerischen Alpen hat es innerhalb kurzer Zeit mehrere tödliche Unfälle gegeben, bei denen insgesamt vier Alpinisten ums Leben kamen. Die Vorfälle ereigneten sich am Mont Maudit, am Gran Paradiso und am Matterhorn .

Die Behörden untersuchen die Umstände, doch viele Details blieben zunächst unklar. Am Kuffner-Grat des Mont Maudit, einem Gipfel im Mont-Blanc-Massiv, kam es zu einem Unfall mit mindestens einem Toten. Nähere Angaben zu den Verunglückten und zum Hergang lagen zunächst nicht vor. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen eingeleitet.

Gleichzeitig wurde im Bereich des Brenva-Gletschers auf der italienischen Seite des Mont Blancs die Leiche eines weiteren Alpinisten geborgen. Der Brenva-Gletscher liegt an der Südostflanke des Mont Blanc oberhalb von Courmayeur. Ebenfalls am Samstag verunglückte ein ausländischer Alpinist am Matterhorn tödlich. Der Unfall ereignete sich am Pic Tyndall auf der Normalroute zum 4.478 Meter hohen Gipfel.

Der Leichnam wurde von der schweizerischen Luftrettung Air Zermatt zusammen mit der alpinen Rettung des Aostatals geborgen und nach Aosta gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst unbekannt. Die alpine Spezialeinheit der italienischen Finanzpolizei (Sagf) in Breuil-Cervinia führt die Ermittlungen. Bereits am Freitag waren drei Bergsteiger am Gran Paradiso in den italienischen Alpen ums Leben gekommen.

Der 4.061 Meter hohe Gran Paradiso ist ein Viertausender im gleichnamigen Nationalpark. Die Bergwacht entdeckte die Leichen nach einem Notruf auf rund 3.600 Metern Höhe. Die Gruppe hatte sich nach einer Übernachtung in einer Hütte in der Früh zum Gipfel aufgemacht, war aber bis zum Abend nicht zurückgekehrt. Daraufhin wurde Alarm ausgelöst.

Berichten zufolge stürzten die Bergsteiger in der Nordwand zu Tode. Über die genauen Umstände wird noch ermittelt. Nach offiziellen Angaben handelt es sich bei den Opfern um drei Italiener aus der Provinz Trentino. Die Serie von Unfällen unterstreicht die Gefahren des Alpinismus, insbesondere in den Hochgebirgen der Alpen.

Ob wetterbedingte Faktoren, Routenwahl oder menschliches Versagen eine Rolle spielten, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen





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