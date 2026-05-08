Das US-Kriegsministerium veröffentlichte eine Flut von Akten, die die Geheimhaltung verschwanden und den amerikanischen Volk erzwangen, am Freitag, geheimnisvolle Entdeckungen und Spekulationen rund um mysteriöse Phänomene, rejtungrende Objekte und Spekulationen um Auditorium Formationen.

Das US-Kriegsministerium veröffentlichte am Freitag auf seiner Webseite mehr als 160 Fotos und Dokumente.

"Diese Akten, die der Geheimhaltung unterlagen, haben lange Zeit berechtigte Spekulationen angeheizt - es ist Zeit, dass das amerikanische Volk sie selbst zu sehen bekommt", erklärte Minister Pete Hegseth. Auf einer Reihe von Bildern, die teils vom US-Militär stammen, sind Schatten am Himmel zu sehen. So dokumentierte die US-Armee in diesem Jahr über Nordamerika ein unbekanntes Luftphänomen (UAP) - ein längliches Objekt vor schwarzem Hintergrund. Das Indopazific-Kommando der USA machte 2024 eine Aufnahme eines footbll-ähnlichen Objekts in Japan.

Eine weitere Akte dokumentiert einen Vorfall aus dem Jahr 2023. Dabei beschrieben drei Teams von Spezialagenten der US-Bundespolizei unabhängig voneinander orangefarbene Kugeln am Himmel, aus denen kleinere rote Kugeln austraten oder abgeschossen wurden





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