Mehr Sonnenstrom macht Strom billiger – neue Kosten für alle

Der Ausbau von Photovoltaik führt zu häufigeren negativen Strompreisen und senkt den Großhandelspreis deutlich. Die Kosten für Netzengpässe, Förderungen und Reststrom werden auf alle Stromkund:innen umgelegt, auch auf jene ohne eigene PV-Anlage.

Mehr Sonnenstrom macht Strom billiger – produziert aber zugleich neue Kosten, die oft jene tragen, die von der Energiewende am wenigsten profitieren. Der Ausbau von Photovoltaik führt zu häufigeren negativen Strompreise n und senkt den Großhandelspreis deutlich.

Die Kosten für Netzengpässe, Förderungen und Reststrom werden auf alle Stromkund:innen umgelegt, auch auf jene ohne eigene PV-Anlage.400–450 Stunden mit negativen Strompreisen 2023 (2018: fast 0). Der Ausbau von Photovoltaik führt zu häufigeren negativen Strompreisen und senkt den Großhandelspreis deutlich. Die Kosten für Netzengpässe, Förderungen und Reststrom werden auf alle Stromkund:innen umgelegt, auch auf jene ohne eigene PV-Anlage.400–450 Stunden mit negativen Strompreisen 2023 (2018: fast 0). Niemand macht gern Fehler, am allerwenigsten ich.

Aber wenn sie passieren, ist das kein Beinbruch in so einem Newsletter wie diesem: Ich korrigiere mich, wie das jede ordentliche Medium tun sollte. an dieser Stelle ein paar Worte über die Gegenfinanzierung der Mehrwertsteuer-Senkung auf Lebensmittel verloren und dabei den Posten "Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung", mit dem das Finanzministerium die Lücke zwischen Steuerausfall und Paketabgabe schließen will, mit einem flapsigen "wir hoffen einmal" abgetan. Das war unfair und schlampig, und das hätte ich wissen müssen.

Denn tatsächlich ist dieser Posten mit einer Reihe recht konkreter Maßnahmen hinterlegt, die (im Gegensatz zum Budget und dem großen Budgetbegleitgesetz, die erst kommende Woche anstehen) bereits den parlamentarischen Weg gehen (nachzulesen beispielsweise in der Erstens kommt eine Kontenregistereinschau – was für ein Wort – für das Amt für Betrugsbekämpfung: Bei Verdacht auf eine Scheinfirma konnten die Behörden bisher nur jene Konten einfrieren, die ihnen ohnehin schon bekannt waren. In Zukunft sollen sie sich einen Gesamtüberblick über das Vermögen Beschuldigter verschaffen können (Start 1.

Juli, das soll 13 Millionen Euro pro Jahr bringen). Zweitens tritt ebenfalls mit 1. Juli eine jährliche Meldepflicht in der Wegzugsbesteuerung in Kraft – heute haben wir den Tag der zusammengesetzten Wortungetüme, sorry: Wer ins Ausland zieht und "stille Reserven" von über 100.000 Euro mitnimmt – etwa Anteile an einer GmbH, die mehr wert sind als ihr Kaufpreis –, muss das künftig jährlich melden, sonst werden die 27,5 Prozent Kapitalertragsteuer sofort fällig (15 Millionen Euro).

Und drittens, der größte Punkt in der Gegenfinanzierung der Mehrwertsteuersenkung: Das Finanzministerium hat mir bestätigt, dass die Koalition darauf verzichtet, die sogenannte Luxustangente auf 55.000 Euro anzuheben – das ist die Grenze, bis zu der Firmenautos steuerlich absetzbar sind. Sie bleibt entgegen den bisherigen Regierungsplänen bei 40.000 Euro, was dem Staat 70 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr erhält. Das ist also kein "Schauen wir mal", sondern eine Liste mit Maßnahmen, Terminen und Beträgen.

Danke an die Leser:innen, die mich darauf hingewiesen haben. Und damit zum eigentlichen Thema, das, um die Brücke zu schlagen, auch diese Woche wieder um die Frage kreist, wer am Ende die Rechnung zahlt. Es geht aber nicht um Steuern und das Budget – sondern um die Kosten von Strom und Stromnetz.

Wenn du in den vergangenen Wochen an einem unserer vielen wichtigen Feiertage zufällig auf die Strombörse geschaut hast – as you do –, hast du etwas gesehen, das auf den ersten Blick keinen Sinn ergibt: einen negativen Strompreis. Am 1.

Mai, einem Tag, an dem in vielen Ländern die Arbeit stillsteht und die Nachfrage nach Strom niedrig ist, war der Großhandelspreis von halb zehn Uhr früh bis Viertel nach fünf am Nachmittag im Minus – in der Spitze mussten Erzeuger fast zweieinhalb Stunden lang knapp 500 Euro pro Megawattstunde draufzahlen, damit ihnen überhaupt jemand den überschüssigen Strom abnimmt (in erster Linie Pumpspeicherkraftwerke, die ihn dann wieder in den Berg hinaufpumpen). Zu Ostern und Pfingsten war es ähnlich, nur weniger dramatisch, weil kein Wind ging.

Solche Tage sind, und das ist das eigentlich Bemerkenswerte, längst keine Ausnahme mehr: Die Zahl der Stunden mit negativen Preisen ist in Österreich von praktisch null im Jahr 2018 auf rund 400 bis 450 im Vorjahr gestiegen. Der Grund ist der auch an dieser Stelle schon öfter erwähnte PV-Boom: die installierte Photovoltaik-Leistung hat sich von 1,3 Gigawatt 2020 auf 8,2 Gigawatt 2025 fast versechsfacht.

An sonnigen Tagen mit wenig Verbrauch (wenn etwa an einem Feiertag die Industrie steht) erzeugen Sonne, Wind und Wasser zusammen weit mehr, als das Land gerade braucht. Weil 80 Prozent der Wind- und Solaranlagen im Osten stehen und die Leitungen den Strom nicht immer rechtzeitig wegbringen – und weil sich viele Kraftwerke nicht beliebig schnell hinunterfahren lassen –, kippt der Preis mittags ins Minus, um abends, wenn die Sonne weg ist, wieder kräftig zu steige





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