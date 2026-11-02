Mehr Männer melden sich für Zivildienst an

Signifikanter Anstieg bei Zivildiensterklärungen infolge der geplanten Wehrdienst-Reform. Hintergrund und Auswirkungen auf das Bundesheer.

Im Oktober dieses Jahres haben 1698 Männer ihre Erklärungen für den Zivildienst abgegeben. Dies entspricht einem Anstieg von knapp 32 Prozent gegenüber demselben Monat des Vorjahres. Die Meldung wurde zunächst von der Kronen Zeitung veröffentlicht. Die Auswertung stammt aus dem Ressort von Zivildienst ministerin Claudia Bauer. Sie ist auch der Presse vorliegend.

Anstieg seit dem Sommer sichtbar

Der Ansturm auf den Zivildienst ist bereits seit dem August des laufenden Jahres bemerkbar. Damals wurden 1327 Erklärungen abgegeben. Das war ein Plus von knapp 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Sommer hatte sich bereits angedeutet, dass sich aufgrund der geplanten Wehrdienst-Reform deutlich mehr junge Männer zum Zivildienst melden. Um einen statistischen Ausreißer handelte es sich dabei nicht. Insgesamt wurden heuer bis Ende Oktober bereits 14.599 Zivildiensterklärungen verzeichnet. Das sind 8,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

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Pläne zur Verlängerung des Dienstes

Zuvor hatte die Bundesregierung Ende Juli 2026 bei einem Ministerrat bekannt gegeben, sich auf eine Verlängerung des Wehrdienstes geeinigt zu haben. Er soll künftig statt sechs Monaten neun Monate dauern. Davon sind zwei Monate über mehrere Jahre gestaffelt über Milizübungen abzuleisten. Der Zivildienst soll hingegen vorerst weiterhin neun Monate dauern. Er wird erst verlängert, falls sich nicht ausreichend Grundwehrdiener melden. Jene Männer, die derzeit zur Stellung gehen, sind von der geplanten Neuregelung nicht betroffen. Die Reform ist noch nicht beschlossen worden. Sie dürfte frühestens mit Jahresbeginn in Kraft treten. Wer derzeit seine Stellung absolviert, fällt also jedenfalls noch in das geltende System.

Rückgang bei Meldungen für das Bundesheer

Trotzdem hat bereits die Debatte über die Verlängerung massive Auswirkungen. Aus dem Bundesheer heißt es, dass sich der Umschwung seit dem Sommer auch bei den Grundwehrdienst-Erklärungen widerspiegle. Dass es heuer mehr Stellungspflichtige als sonst und daher generell mehr Erklärungen für den Zivil- und Wehrdienst gebe, sei nicht der Fall. Damit führe der Ansturm auf den Zivildienst natürlich auch zu einem deutlichen Rückgang bei den Meldungen für das Bundesheer. In Militärkreisen wird davon ausgegangen, dass sich der Trend fortsetzen und sich möglicherweise nach dem tatsächlichen Inkrafttreten der Reform verschärfen wird.

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Auswirkungen auf militärische Einheiten

Dies werde sich schon im nächsten Jahr auf das Bundesheer auswirken. Die Männer rücken frühestens nach sechs Monaten zum Militär ein. In den vergangenen Jahren standen dem Militär jeweils um die 15.000 Grundwehrdiener zur Verfügung. Diese Größenordnung wird das Bundesheer wohl künftig nicht mehr erreichen. Im Militär wird überlegt, wie man sich anpassen könnte und wie man die noch verfügbaren Grundwehrdiener einsetzt. Bei den Wachsoldaten werden wir nicht viel machen können. Es geht nicht, dass wir einfach militärische Liegenschaften nicht mehr bewachen. Ebenso wenig werde es möglich sein, beispielsweise bei der ABC-Abwehr oder den Pionieren zu sparen. Diese seien essenziell für die Katastrophenbewältigung.

Politische Debatten und Mehrheitsfindung

Auswirken werden sich die sinkenden Zahlen daher vor allem auf jene Einheiten, deren vorrangige Aufgabe die militärische Landesverteidigung ist. Dazu zählen unter anderem die Jäger, Panzer- und Fliegerabwehrbataillone. Es wird da schlicht weniger Soldaten geben und die Bataillone werden schrumpfen. Die Regierungspläne sehen derzeit eine Wehrdienst-Garantie vor. Demnach soll der Zivildienst von neun auf elf Monate verlängert werden, falls die Zahl der Grundwehrdiener auf 13.875 sinkt. Hält die derzeitige Entwicklung an, dürfte diese Schwelle zwar bereits 2027 unterschritten werden. Die Koalitionspläne sehen die frühestmögliche Verlängerung des Zivildienstes aber erst für 2029 vor. Die ÖVP drängt darauf, den Wehr- und Zivildienst gleichzeitig zu verlängern. Bisher ist sie daran am Widerstand vor allem der Neos gescheitert.

Positionen der Ministerin und Opposition

Zivildienstministerin Bauer hielt am Montag in einer Stellungnahme fest, es dürfe kein Ungleichgewicht entstehen. Wir brauchen beide Dienste, ohne dass einer auf Kosten des anderen geht. Ob die Reform überhaupt eine parlamentarische Mehrheit findet, ist unklar. Für einige Änderungen braucht die Koalition auch die Zustimmung der Opposition. Die FPÖ lehnt die Reform ab. Die Grünen wollen hingegen, dass Zivildiener mehr Gehalt bekommen und gleich viel wie Grundwehrdiener verdienen. Dagegen sträubt sich wiederum die ÖVP. Dies würde den Zivildienst im Vergleich zum Grundwehrdienst noch einmal attraktiver machen.