Meghans Beliebtheitswert sinkt auf historischen Tiefpunkt

Die Herzogin von Sussex erreicht mit minus 48 Prozentpunkten ihren schlechtesten Wert in Großbritannien. Harrys Werte fallen ebenfalls, während William und Kate stabil bleiben.

Die Herzogin von Sussex hat in Großbritannien einen historischen Tiefpunkt ihrer öffentlichen Akzeptanz erreicht. Eine aktuelle YouGov-Umfrage für den Oktober zeigt, dass nur jeder fünfte Brite Meghan Markle positiv bewertet. Insgesamt 68 Prozent der Befragten äußern eine negative Meinung über die Ehefrau von Prinz Harry, was zu einem Nettowert von minus 48 Prozentpunkten führt.

Historischer Tiefpunkt der Herzogin

Dieser negative Wert von minus 48 Prozentpunkten ist der schlechteste, den die Herzogin jemals in den regelmäßigen Umfragen des Instituts YouGov erzielt hat. Der Rückgang ist insbesondere vor dem Hintergrund der früheren Werte besorgniserregend. Im November 2019 hatte sie noch eine deutliche Mehrheit für sich gewonnen, wobei 54 Prozent der Befragten eine positive und nur 34 Prozent eine negative Bewertung abgaben. Damals lag ihr Nettowert bei plus 20 Prozentpunkten. Die Differenz zwischen dem positiven Wert von damals und dem heutigen negativen Wert beträgt nun 68 Punkte, was einen drastischen Wandel der öffentlichen Stimmung dokumentiert.

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Beliebtheitsranking der Königsfamilie

Obwohl der Wert der Herzogin dramatisch eingebrochen ist, ist sie nicht die am wenigsten beliebte Person in der britischen Königsfamilie. Dieser zweifelhafte Titel geht an Prinz Andrew. In derselben Umfrage haben nur sieben Prozent der Befragten eine positive Meinung von ihm, während 89 Prozent eine negative Bewertung abgeben. Diese Daten stammen direkt aus der aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov.

Auch Prinz Harry verliert an Zustimmung

Prinz Harry ist von dem allgemeinen Stimmungstief ebenfalls betroffen. Aktuell bewerten nur noch 29 Prozent der Briten den Herzog von Sussex positiv, während 60 Prozent eine negative Meinung äußern. Sein Wert ist seit Juli um weitere vier Prozentpunkte gesunken. Dieser Rückgang vollzieht sich trotz seiner Rückkehr nach Großbritannien mit seiner Familie im August, was darauf hindeutet, dass der Besuch die öffentliche Wahrnehmung nicht unmittelbar verbessert hat.

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William und Kate als Vertrauensanker

Ganz anders präsentiert sich die öffentliche Meinung gegenüber dem Prinzen von Wales und seiner Frau. Prinz William führt das Beliebtheitsranking der Königsfamilie klar an. 74 Prozent der Befragten haben eine positive Einstellung zu ihm, während nur 18 Prozent eine negative Bewertung abgeben. Seine Frau, Prinzessin Kate, folgt dicht dahinter mit 72 Prozent positiven Bewertungen. Diese stabilen Werte heften sich deutlich von den sinkenden Zahlen bei den Sussex ab.

Folgen für die Monarchie

Die Daten der YouGov-Umfrage für Oktober zeichnen ein klares Bild der aktuellen gesellschaftlichen Situation innerhalb des Königshauses. Während die Linie der direkten Nachfolgeregelung durch William und Kate hohe Akzeptanz genießt, leidet das Renommee der jüngeren Generation unter Harry und Meghan unter erheblichen headwinds. Die Kluft zwischen den beiden Linien hat sich durch die aktuellen Zahlen weiter vergrößert.