Meghans Australienreise: Royaler Glanz trifft auf clevere Geschäftsstrategie

Herzogin Meghans Auftritte während ihrer Australienreise sind nicht nur modisch, sondern auch finanziell lukrativ. Sie nutzt ihre Investition bei der Modeplattform OneOff, um ihre teuren Outfits direkt zu verkaufen und so Einnahmen zu generieren.

Herzogin Meghan nutzt ihre Australienreise nicht nur für öffentliche Auftritte, sondern auch als geschicktes Marketinginstrument, das sich finanziell auszahlt. Während ihres Besuchs in Down Under präsentiert sich die Herzogin von Sussex nicht nur in bester royalen Manier, sondern auch mit exquisiten Mode -Looks, die bei ihren Fans Anklang finden.

Doch hinter den glanzvollen Auftritten verbirgt sich eine clevere Geschäftsstrategie: Meghan ist Investorin bei der Mode-Webseite OneOff, die es ermöglicht, dass ihre getragenen Outfits direkt von Fans nachgekauft werden können. Sobald ein Fan einen der teuren Kleidungsstücke erwirbt, profitiert Meghan direkt davon. Dies ermöglicht es der ehemaligen „Suits“-Schauspielerin, ihre modischen Entscheidungen umgehend zu monetarisieren. Ein Blick auf die empfohlenen Nachkaufs-Optionen auf OneOff offenbart die hohen Kosten, die mit Meghans Garderobe verbunden sind. So trug die Herzogin bei einem Besuch in einem Kinderkrankenhaus ein Kleid von Designerin Karen Gee, das umgerechnet über 1000 Euro kostete. Dieses Kleid, im maritimen Stil gehalten, schützte sie später beim Aushelfen in der Küche eines Frauenhauses nur mit einer Schürze vor möglichen Flecken. Dazu kombinierte sie Ohrringe für rund 660 Euro und edle Dior-Pumps, die zwar nun nur noch im Secondhand erhältlich sind, neu aber etwa 800 Euro kosteten. Von ihren Outfits lässt Meghan bewusst nur bestimmte Accessoires wie das Tiffany-Armband und die Cartier-Uhr, die einst Prinzessin Diana gehörten, außen vor. Auch bei ihrem Besuch im Australian National Veterans Arts Museum beeindruckte Meghan mit einem teuren Ensemble. Eine Bomberjacke für rund 1000 Dollar und ein passender Rock für knapp 900 Dollar des Labels St. Agni kosteten zusammen etwa 1600 Euro. Das Top von PJ Femme war mit über 180 Euro ebenfalls kein Schnäppchen, ebenso wenig wie die Aquazzura-Pumps. Während das exakte Modell, das Meghan trug, nicht mehr verfügbar ist, ist ein ähnliches Modell der Marke für über 600 Euro erhältlich. Die Chefs von OneOff bestätigten in einer Pressemitteilung, dass Meghan ein starkes Interesse daran hatte, Teil ihrer Plattform zu werden. Sie erkannte das Potenzial ihrer weltweiten Reichweite und wollte sicherstellen, dass aufstrebende Designer die Anerkennung erhalten, die sie verdienen. Neben diesem Mode-Marketing tragen auch andere geschäftliche Auftritte der Sussexes dazu bei, dass die Australienreise finanziell lukrativ ist. So nahm Prinz Harry an einer Konferenz für mentale Gesundheit teil, bei der die Teilnahmegebühren umgerechnet etwa 600 Euro pro Person betrugen. Auch Meghans Beteiligung an einem exklusiven „Mädelswochenende“ im Intercontinental Coogee Beach Hotel dürfte sich für das Paar lohnen. Dieses Event kostete 1600 Euro pro Teilnehmerin und beinhaltete Yoga, Klangtherapie, Dinner und einen Discoabend. Eine „VIP-Erfahrung“ war noch kostspieliger und bot zusätzlich ein Foto mit Meghan und ein Geschenktütchen an. Diese vielschichtigen Einnahmequellen verdeutlichen, wie die Sussexes ihre Popularität und ihre Auftritte gezielt zur finanziellen Absicherung und zum Aufbau ihres eigenen Markenimperiums nutzen





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