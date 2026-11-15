Megaspeed bestätigt den Weggang von Alice Huang im August 2025. Gerüchte um eine Affäre mit Nvidia-Chef Jensen Huang belasten den Börsenkurs massiv.

Das Technologieunternehmen Megaspeed hat am vergangenen Sonntag aus Singapur die Rücktrittserklärung seiner Managerin Alice Huang bestätigt. Demnach hat sie das Unternehmen bereits im August 2025 verlassen. Die Bekanntgabe erfolgt im Kontext weltweiter Medienberichte, die eine private Beziehung zwischen Huang und dem CEO des Halbleiterkonzerns Nvidia, Jensen Huang, beschreiben.

Bestätigung des Weggangs im August 2025

Megaspeed dementierte in seiner offiziellen Stellungnahme nicht den Weggang, betonte jedoch explizit, dass man sich nicht zu den persönlichen und privaten Angelegenheiten von Frau Huang äußern wird. Alice Huang und Jensen Huang tragen denselben Nachnamen, sind jedoch nicht miteinander verwandt. Die Bestätigung des Austritts aus dem Jahr 2025 ist ein zentrales Element der aktuellen Berichterstattung, die durch das Medienhaus heise.de publiziert wurde.

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Finanzielle Verbindungen und Vertragsvolumen

Die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen dem betroffenen Unternehmen und Nvidia sind signifikant. Laut Berichten lieferte Nvidia an Megaspeed technische Ausrüstung und Lösungen im Wert von mindestens vier Milliarden Dollar. Andere Quellen in der Medienlandschaft gehen sogar von einem Gesamtvolumen von über sieben Milliarden Dollar aus. Diese enormen Summen heben die Bedeutung des Kundenverhältnisses hervor und erklären das hohe Interesse an internen Ermittlungen.

Ermittlungen des FBI und interne Prüfung

Die US-Bundespolizei FBI soll die Verbindung zwischen Jensen Huang und Alice Huang bereits seit 2025 beobachtet haben. Als Reaktion auf die medialen Vorwürfe hat Megaspeed einen externen Rechtsbeistand beauftragt. Dieser soll eine gründliche interne Untersuchung durchführen, um Unregelmäßigkeiten oder Interessenkonflikte auszuschließen. Die Einbindung externer Experten unterstreicht die Bestrebung des Unternehmens, die Transparenz wiederherzustellen.

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Geständnis und Reaktion von Nvidia-Chef

Im Zentrum des medialen Storms steht das Verhalten von Jensen Huang. Der CEO von Nvidia hat gegenüber seinen Mitarbeitern eheliche Untreue eingeräumt. Er nannte dabei jedoch keine weiteren Details zu seiner privaten Beziehung. Dieses Geständnis hat die Aufmerksamkeit der Finanzwelt auf das Unternehmen gelenkt und führt zu einer Neubewertung der Führungsstruktur des Chipkonzerns.

Auswirkungen auf den Börsenkurs von Nvidia

Der Skandal hat massive und unmittelbare Auswirkungen auf den Börsenkurs von Nvidia. Die Aktie des weltgrößten Chipkonzerns ist in den vergangenen Tagen deutlich eingebrochen. Investoren reagieren sensibel auf potenzielle Reputationsrisiken und interne Unruhen in der Unternehmensführung. Die finanzielle Marktbewertung des Unternehmens schwankt stark in Folge der Nachrichtenlage.