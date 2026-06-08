Charles Leclerc ist sehr unzufrieden mit den Vorkommnissen bei seinem Heimspiel in Monaco. Er schimpft vor der Kamera und ist nicht bereit, seine Fehler zu entschuldigen. Eine Lösung in Sicht ist das neue Bremssystem, das er beim nächsten Rennen in Barcelona am Sonntag erhalten wird.

Mega-Frust bei Charles Leclerc ! Der Monegasse fühlte sich bei seinem Heimspiel in Monaco erst durch die Boxenstrategie gegen Lewis Hamilton benachteiligt, dann schob er sein Unfall-Aus auf die Bremsen seines Dienstwagens.

Der 28-Jährige ist sehr unzufrieden mit den Vorkommnissen und schimpft vor der Kamera. Er sei nicht bereit, seine Fehler zu entschuldigen, sondern wolle sich stattdessen auf die Lösung konzentrieren. Eine Lösung in Sicht ist das neue Bremssystem, das er beim nächsten Rennen in Barcelona am Sonntag erhalten wird. Die schlechte Stimmung in der Garage nebenan war für Teamkollege Lewis Hamilton kein Thema.

Er genießt es, endlich bei Ferrari angekommen zu sein und findet es toll, dass die Liebe im Team wieder neu entflammt ist





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