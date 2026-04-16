Medizinstudium in Österreich: Rekordbewerberzahl für 1950 Studienplätze

Fast 17.000 junge Menschen kämpfen um einen der begehrten 1950 Studienplätze für Humanmedizin an den Universitäten Wien, Innsbruck und Graz sowie der Universität Linz. Das Interesse ist im Vergleich zum Vorjahr signifikant gestiegen, die Gesamtzahl der verfügbaren Plätze wurde auf 1950 erhöht, ein Zuwachs von 50 im Vergleich zur Vorperiode. Insbesondere die Medizinische Universität Wien verzeichnet eine deutliche Zunahme an Bewerbungen.

Das Interesse an einem Medizinstudium in Österreich hat einen neuen Höchststand erreicht: Für den Aufnahmetest am 3. Juli 2026 haben sich beeindruckende 16.880 Personen beworben. Diese Zahlen wurden am Donnerstag von den Medizin-Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie der Medizin-Fakultät der Universität Linz veröffentlicht. Dieser Anstieg ist bemerkenswert und übertrifft deutlich die Zahlen der Vorjahre. Insgesamt stehen 1950 Studienplätze zur Verfügung, was einer Erhöhung um 50 Plätze im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Obwohl die diesjährige Zahl die Spitzenwerte des Jahres 2021, als sich rund 17.800 Interessenten für einen Studienplatz bewarben, noch nicht ganz erreicht, markiert sie einen bedeutenden Aufwärtstrend. In den Jahren nach 2021 war ein leichter Rückgang der Bewerberzahlen zu verzeichnen, mit 15.800 im Jahr 2022, 15.400 im Jahr 2023 und 15.200 im Jahr 2024. Erst im vergangenen Jahr begann die Zahl wieder zu steigen und erreichte 15.700 Bewerbungen.

Die Zunahme der Bewerbungen ist an allen Standorten spürbar. In Wien haben sich in diesem Jahr 8235 Personen für den Aufnahmetest angemeldet, gegenüber 7729 im Vorjahr. Innsbruck verzeichnet 3532 Bewerbungen (Vorjahr: 3238), Graz 2824 (Vorjahr: 2617) und Linz 2289 (Vorjahr: 2084). Die Verteilung der Studienplätze sieht wie folgt aus: Wien vergibt insgesamt 784 Plätze, Innsbruck 430, Graz 406 und Linz 330.

Für die Zulassung zum Medizinstudium in der Humanmedizin gelten bestimmte Quoten: Mindestens 95 Prozent der Studienplätze sind für EU-Bürgerinnen und -Bürger reserviert, und 75 Prozent der Plätze sind für Studienwerberinnen und -werber mit einem österreichischen Maturazeugnis vorgesehen. Für das Zahnmedizinstudium gibt es keine vergleichbaren Quoten. Die diesjährige Erhöhung der Studienplätze ist Teil eines Ausbauprogramms, das von der Vorgängerregierung initiiert wurde und bis 2028, mit dann 2.000 Plätzen, seinen Höhepunkt erreichen soll. Dies verspricht eine langfristige Verbesserung der Studienplatzsituation.

Für dieses Jahr sind zudem 87 der insgesamt 1950 Studienplätze für spezielle Aufgaben im öffentlichen Interesse reserviert. Diese Kontingente sind für Bundesländer, die Österreichische Gesundheitskasse, das Innenministerium und das Verteidigungsministerium bestimmt und stellen eine Steigerung um zwei Plätze im Vergleich zum Vorjahr dar. Bewerber, die sich für diese speziellen Plätze interessieren, müssen nicht nur am regulären Aufnahmetest teilnehmen, sondern sich auch bei der jeweiligen Institution für eine bestimmte Zeit verpflichten, Aufgaben in einem relevanten Bereich zu übernehmen. Dies kann beispielsweise die Tätigkeit als Kassenarzt, Spitalsarzt, Militärarzt oder Amtsarzt umfassen.

Ein besonderer Vorteil für diese Bewerber ist, dass sie beim Aufnahmetest eine geringere Punktezahl erreichen müssen. Sie müssen sich nicht unbedingt unter den besten Kandidaten der jeweiligen Universität platzieren, sondern lediglich 75 Prozent des Ergebnisses aller angetretenen Bewerber erzielen.

Zusätzlich müssen sie innerhalb des jeweiligen Kontingents der gewidmeten Studienplätze zu den besten Bewerbern gehören, um eine Zulassung zu erhalten. Diese Regelung soll gezielt Fachkräfte für Bereiche mit besonderem Bedarf rekrutieren und sicherstellen, dass diese wichtigen Sektoren gut versorgt werden. Die hohe Bewerberzahl unterstreicht die anhaltende Attraktivität des Arztberufs und die Bedeutung einer gut funktionierenden medizinischen Ausbildung in Österreich.





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Medizinstudium Aufnahmetest Österreich Studienplätze Bewerberzahl

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Antisemitismus weltweit auf Höchststand: Universität Tel Aviv veröffentlicht JahresberichtDer Jahresbericht der Universität Tel Aviv zeigt einen deutlichen Anstieg antisemitischer Straftaten weltweit. Die Zahl der Todesopfer antisemitischer Angriffe erreichte den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten. Besonders alarmierend ist die Entwicklung in Australien und Kanada, während auch in Deutschland weiterhin ein hohes Niveau besteht. Der Bericht kritisiert die israelische Regierung für mangelnde Maßnahmen gegen Antisemitismus.

Read more »

Ruby Rose wirft Katy Perry sexuellen Übergriff vorKärntnerin in Wien, ist seit 2006 für krone.at tätig. Bereits während des Studiums der Kommunikationswissenschaft (Universität Klagenfurt und Wien; Mag. phil.

Read more »

'Stadt konsolidiert nicht' - ÖVP alarmiert: 'Wien trägt ein Viertel aller Schulden'Wiens Schulden steigen laut Statistik Austria 2025 auf 25,8 Prozent. Experten warnen vor finanzieller Schieflage und fordern Kurswechsel.

Read more »

AMS dieses Mal bei Shisha-Razzia in Wien dabeiSchwarzarbeit: Razzia in Wiener Shisha-Lokalen deckt illegale Tabak-Produktion und Explosionsgefahr auf – AMS kontrolliert Arbeiter vor Ort.

Read more »

Wien feiert Tag des Zu-Fuß-Gehens am Wiener RingTag des Zu-Fuß-Gehens: Am 27. April Aktionen auf der Wiener Ringstraße, Gewinnspiele, Geh-Challenge und Infos zu neuen Fußgängerzonen.

Read more »

Sozialbetrug explodiert – meiste Fälle sind in WienSeit 2016 hat sich die Zahl der Sozialbetrugsfälle fast verzwölffacht. Drei von vier Tatverdächtigen stammen aus dem Ausland – die Details.

Read more »