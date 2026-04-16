Medizinische Krise im Südlibanon: Krankenhäuser als Zufluchtsorte unter Beschuss

Ärzte ohne Grenzen berichtet von der verheerenden Situation im Südlibanon, wo Krankenhäuser überfüllt und unsicher sind. Traumapatienten dominieren die Versorgung, während lebenswichtige Behandlungen für chronisch Kranke ausbleiben. Das Gesundheitspersonal arbeitet unter extremem Risiko, da Krankenhäuser und Rettungsdienste angegriffen werden.

Luna Hammad, medizinische Koordinatorin für Ärzte ohne Grenzen im Libanon, schildert die bedrückende Lage in den Krankenhäusern des Südlibanon. Ihr Besuch im Krankenhaus von Nabatieh, dem größten staatlichen Krankenhaus der Region, offenbart eine Realität, die weit über die reine medizinische Versorgung hinausgeht.

Die Krankenhäuser sind zwar noch in Betrieb, jedoch unter extremen und prekären Bedingungen. Sie sind längst nicht mehr nur Orte der Heilung für Kriegsverletzte, sondern haben sich zu unerwarteten Zufluchtsorten für die zivile Bevölkerung entwickelt.

Familien suchen in der Nacht Schutz auf den Krankenhausgeländen, manche verbringen die Nächte in ihren Autos vor den Mauern der Spitäler, da sie sich dort sicherer fühlen als in ihren eigenen, jederzeit von Angriffen bedrohten Häusern. Ältere Menschen, Frauen und Kinder suchen in den Notaufnahmen nach Sicherheit und bitten darum, über Nacht bleiben zu dürfen. Selbst Familienangehörige des Krankenhauspersonals, die bei Angriffen auf ihre Wohnungen verletzt wurden, finden dort Unterschlupf.

Die Patienten, die in die Notaufnahmen gebracht werden, leiden oft unter multiplen Frakturen oder schweren Kopfverletzungen, verursacht durch herabfallende Trümmer bei Explosionen. Splitter, die tief in den Körper eindringen, führen zu inneren Blutungen und stellen eine immense Herausforderung für die medizinischen Teams dar. Die Krankenhäuser sind gezwungen, sich nahezu ausschließlich auf die Behandlung von Traumapatienten zu konzentrieren. Andere wichtige medizinische Dienste, wie die Behandlung chronischer Erkrankungen, Dialysebehandlungen, Krebstherapien oder die Versorgung von Schwangeren, können kaum noch angeboten werden und erfordern die Überweisung von Patienten – ein Unterfangen, das aufgrund der unsicheren und blockierten Wege oft schwierig und gefährlich ist.

Die Krankenhäuser selbst sind zu unsicheren Orten geworden. Das medizinische Personal lebt in ständiger Angst vor einem bevorstehenden Evakuierungsbefehl. Sollte dieser eintreten, stünden sie vor der fast unmöglichen Aufgabe, stationäre Patienten zu verlegen, insbesondere Schwerverletzte, und das oft ohne ausreichende Transportmittel oder funktionierende Krankenwagen. Die Vorstellung, selbst fliehen zu müssen, während Patienten zurückbleiben, ist für viele eine zermürbende Last.

Eine tiefgreifende Schwere, Frustration und ein Gefühl der Ohnmacht prägen die Atmosphäre. Der ständige Stress, die Angstzustände und die erlittenen Traumata betreffen nicht nur die Patienten, sondern auch das Gesundheitspersonal. Der Verlust von Kollegen, die Zerstörung eigener Häuser durch Bombardierungen – all das hinterlässt tiefe Spuren. Jeder Rettungssanitäter, der im Einsatz ist, kämpft mit der Angst um das eigene Leben, während er gleichzeitig den tiefen Wunsch verspürt, seiner Gemeinschaft zu dienen. Sie evakuieren nur im Angesicht einer unmittelbaren Bedrohung und bleiben bis zum letzten möglichen Moment an ihren Posten, um weiterzuarbeiten.

Besonders alarmierend ist der mangelnde Schutz des Gesundheitssystems. Krankenwagen wurden gezielt angegriffen, medizinische Einrichtungen beschädigt und über 50 Rettungssanitäter getötet. Dies bedeutet eine schockierende Umkehrung: Zuerst werden Menschen verletzt, und dann wird das System, das ihnen helfen soll, geschwächt oder gänzlich zerstört. Selbst behandelbare Verletzungen können unter diesen Umständen tödlich enden.

Neben dem materiellen Schaden und der Zerstörung herrscht eine allgegenwärtige Angst. Das Gesundheitspersonal leistet zwar weiterhin unermüdlich seinen Dienst, jedoch unter einem immensen Druck und unter höchstem persönlichem Risiko. Zu keinem Zeitpunkt gibt es eine Garantie für Sicherheit. Dies ist nicht nur eine medizinische Krise, sondern eine umfassende Krise der Sicherheit, der Würde und der grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse.

Für die Regionen im Süden und insbesondere für Nabatieh gilt ein allgemeiner Evakuierungsbefehl. Dennoch sind viele Menschen dort gefangen, unfähig zu fliehen, sei es aus finanziellen Gründen, mangelnder Transportmöglichkeit oder weil sie keine andere Wahl haben. Manchmal wird ihnen die Verantwortung zugeschoben, dort zu bleiben, doch dies ist eine Fehleinschätzung. Israel behauptet, Sanitäter der „Islamischen Gesundheitsbehörde“ (IHA) stünden mit der Hisbollah in Verbindung. Die Koordination der Hilfe erfolgt jedoch über das Lagezentrum für öffentliche Gesundheitsnotfälle unter der Führung des Gesundheitsministeriums. Unabhängig von Anschuldigungen müssen Gesundheitsdienstleister geschützt werden und dürfen gemäß dem humanitären Völkerrecht nicht angegriffen werden.

Die blockierten und abgeschnittenen Straßen erschweren den Zugang zu medizinischer Versorgung erheblich. Gleiches gilt für die Zufuhr von Lebensmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern. Ärzte ohne Grenzen arbeitet intensiv daran, Wege zu finden, um die Versorgungsketten aufrechtzuerhalten und die dringend benötigte Hilfe zu leisten.

Luna Hammad, Ärztin und seit zwei Jahren medizinische Koordinatorin für Ärzte ohne Grenzen im Libanon, spielt eine Schlüsselrolle in diesen Bemühungen. Ihre Aufgabe ist die Planung und Koordination der medizinischen Hilfsmaßnahmen. Dies umfasst die Notfallversorgung von Vertriebenen, die Behandlung von Traumapatienten und die allgemeine Unterstützung des maroden Gesundheitssystems. Im Südlibanon unterstützt sie die wenigen noch funktionsfähigen Krankenhäuser. Sie koordiniert die logistische Hilfe, die von medizinischer Ausrüstung und Medikamenten bis hin zur dringend benötigten psychologischen Betreuung für das überlastete Krankenhauspersonal reicht. Die Menschen, die dort festsitzen, sind auf jede Form von Unterstützung angewiesen, um das tägliche Überleben und die Behandlung ihrer Verletzungen zu ermöglichen.

Die anhaltende Gewalt und die Zerstörung zwingen die Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen, doch die wenigen, die bleiben oder nicht fliehen können, sind in einer verzweifelten Lage. Das medizinische System im Südlibanon steht kurz vor dem Kollaps, und die humanitäre Notlage verschärft sich täglich. Die Hoffnung auf Besserung schwindet, während die Zahl der Verletzten und Toten weiter steigt und die Infrastruktur für die Versorgung der Überlebenden zerstört wird. Die internationale Gemeinschaft steht vor der dringenden Aufgabe, effektive Maßnahmen zu ergreifen, um das Gesundheitssystem zu schützen und die Zivilbevölkerung vor weiterer Gewalt zu bewahren, bevor es zu spät ist und die medizinische Versorgung vollständig zum Erliegen kommt und das menschliche Leid unermessliche Ausmaße annimmt





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