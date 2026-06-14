Mediziner soll sich an Frauen sexuell vergangen haben

Ein Mediziner in Österreich soll sich an mehreren Frauen sexuell vergangen haben, nachdem er sie teilweise sediert haben soll. Die Ermittlungen wurden durch ein Rechtshilfeersuchen aus dem Ausland ausgelöst.

Ein Mediziner in Österreich soll sich an mehreren Frauen sexuell vergangen haben, nachdem er sie teilweise sediert haben soll. Die Ermittlungen wurden durch ein Rechtshilfeersuchen aus dem Ausland ausgelöst.

Laut Bericht soll der Arzt die Frauen in seinem Gynäkologenpraxis behandelt haben, wobei er sie außerhalb der regulären Sprechstundenzeiten aufgefordert haben soll, sich auszuziehen. Die Behandlungen sollen in einem Gynäkologenstuhl statt auf einer Liege vorgenommen worden sein. Der Verdächtige verteidigt sich damit, dass sein Handeln medizinisch indiziert war und die Filmaufnahmen abgesprochen gewesen seien. Die Ermittlungen laufen bereits seit längerem, und es gibt derzeit acht bekannte Opfer.

Der Verdächtige darf seinen Beruf nicht mehr ausüben und soll in den Ermittlungen gestanden haben, dass er die Frauen teilweise sediert und sich an ihnen sexuell vergangen hat. Die Aufnahmen sollen bis in das Jahr 2012 zurückreichen. Die Polizei Steiermark bestätigt die Ermittlungen und gibt an, dass die Ermittlungen laufen. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Verdächtige soll die Frauen durch einen Vorwand dazu gebracht haben, sich auszuziehen, bevor er sich an ihnen sexuell vergangen hat. Die Ermittlungen sollen auch ermitteln, ob der Verdächtige noch weitere Opfer hat. Die Polizei Steiermark gibt an, dass die Ermittlungen laufen und dass der Verdächtige nicht mehr seinen Beruf ausüben darf. Der Verdächtige soll auch angegeben haben, dass die Filmaufnahmen abgesprochen gewesen seien.

Die Ermittlungen sollen auch ermitteln, ob der Verdächtige noch weitere Opfer hat und wie er die Frauen dazu gebracht hat, sich auszuziehen. Die Polizei Steiermark gibt an, dass die Ermittlungen laufen und dass der Verdächtige nicht mehr seinen Beruf ausüben darf. Der Verdächtige soll auch angegeben haben, dass sein Handeln medizinisch indiziert war





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