Medienrevolution bedroht Journalismus: Weg aus der Krise durch Mündigkeit und Regulierung

Der unabhängige Journalismus steht unter enormem Druck durch Populismus, KI und Big Tech. Ein dreifacher Ansatz aus Bildung, Regulierung und neuen Dialogformen soll die Zukunft sichern.

Die laufende Medienrevolution stellt den unabhängigen Journalismus vor existenzielle Herausforderungen. Während sich viele in Untergangsgesängen verlieren, zeigt eine Analyse der aktuellen Lage, dass diese Resignation kontraproduktiv ist. Heiner Müller bezeichnete Optimismus früher als Mangel an Information, doch Pessimismus mangelt es an Ideen. Derzeit gerät die freie Presse unter massiven Druck, was die Warnung der jüdischen Philosophin Hannah Arendt aus ihrem letzten großen Fernsehinterview im Jahre 1973 erneut relevant macht. In diesem Gespräch betonte sie, dass in dem Moment, in dem keine freie Presse mehr existiere, alles passieren könne. Diese Warnung hat auch heute noch Gewicht, da aufklärerischer Journalismus in einer zunehmend feindseligen Welt entsteht.

Drei globale Trends bedrohen die Pressefreiheit

Drei massive gesellschaftliche und technologische Strömungen wirken im Hintergrund zusammen, um die Grundlage des seriösen Nachrichtenwesens zu untergraben. Erstens erleben wir in vielen Ländern Europas und in den Vereinigten Staaten den Aufstieg von Populisten und Extremisten. Diese Gruppen drangsalieren, attackieren und dämonisieren unabhängige Medien systematisch. Zweitens ist die KI-Revolution längst allgegenwärtig. Dies führt dazu, dass gerade noch funktionierende Geschäftsmodelle unabhängiger Medien über Nacht kollabieren. Zugleich verschwinden journalistische Angebote im Rauschen gigantischer Mengen an KI-Müll, also Fake-Videos und Fake-Texten, die unter dem Fachbegriff "AI Slop" bekannt sind. Drittens verstricken Big-Tech-Unternehmer den seriösen Journalismus in einen ruinösen Kampf um Autonomie. Diese Konzerne haben sich mithilfe ihrer Plattformen die Macht über die zentralen Vertriebskanäle für Information angeeignet.

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Algorithmus-Zwang und ausfallende Werbeeinnahmen

Der Journalismus muss derzeit nach den Regeln einer boulevardesken Aufmerksamkeitslotterie spielen, die Big-Tech-Unternehmen mit ihren auf Krawall und Emotionalität getrimmten Algorithmen diktieren. Diese Regeln variieren zudem nach Gutdünken der Plattformbetreiber. Parallel dazu trocknen die Werbemärkte aus, die einst eine zentrale Finanzquelle des Journalismus darstellten. Eine einzige Zahl verdeutlicht das Ausmaß dieser wirtschaftlichen Verschiebung: Im letzten Jahr verbuchten drei Unternehmen - Google, Meta und Amazon - im digitalen Markt mehr als die Hälfte aller Werbeeinnahmen weltweit für sich. Diese marktbeherrschende Stellung gefährdet die finanzielle Unabhängigkeit der Redaktionen erheblich.

Nachrichtenmüdigkeit und die Gefahr der Resignation

Viele Menschen leiden im allgemeinen Krisentumult unter einer Überdosis an Weltgeschehen und wenden sich ab. Sie suchen verzweifelt oder genervt nach Digital-Detox-Rezepten und Oasen einer nachrichtenfernen Seelenpflege. In Zeiten einer allgemeinen Zukunftsunruhe ist dieses Verhalten verständlich, doch fatal für die Demokratie. Denn wie soll ein echter Skandal noch zünden, wenn vor lauter Krisenangst und Bullshit-Ekel niemand mehr hinschaut oder zuhört? Pessimismus ist jedoch Zeitverschwendung und ein sinnloser Verbrauch geistiger Energie. Er läuft stets in die Gefahr, sich in eine selbsterfüllende Prophezeiung zu verwandeln. Wenn die allgemeine Entwicklung als unveränderliches Menschheitsschicksal erscheint, wirken Resignation und Weltflucht wie smarte Lösungen für gestresste Individuen, sind aber für das demokratische Miteinander und gesellschaftliche Engagement schädlich.

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Bildung für Öffentlichkeitsbewusstsein als erster Schritt

Es bedarf daher einer Vision der Medienmündigkeit, die in einem dreifachen Kraftakt besteht. Der erste Schritt ist eine Bildungsanstrengung auf der Höhe der digitalen Zeit. So wie sich in den 1970er-Jahren das Umweltbewusstsein entwickelte, sollte sich heute eine Reaktion auf die Vermüllung und Ausplünderung der publizistischen Außenwelt bilden. Dies muss als gemeinsame Initiative von Schulen, Hochschulen und Volkshochschulen geschehen. Ziel ist die Entwicklung eines Gespürs für den Wert und die Schutzbedürftigkeit von Öffentlichkeit. Öffentlichkeit ist dabei als geistiger Lebensraum einer liberalen Demokratie zu verstehen, der aktiv geschützt werden muss.

Regulierung der Plattformen und Transparenz im Journalismus

Der zweite notwendige Schritt ist eine entschiedene Regulierung großer Plattformen. Die verschiedenen EU-Initiativen, wie beispielsweise der Digital Services Act, drängen Plattformen zu einer effektiveren Desinformationsbekämpfung. Diese Maßnahmen gehen in die richtige Richtung. Fraglich bleibt jedoch, ob diese Regulierungen im Zuge geopolitischer Verwerfungen und der Entfremdung zwischen den USA und Europa tatsächlich durchgesetzt werden können. Der dritte Aspekt betrifft den Journalismus selbst: Der aufklärerische Journalismus der Zukunft wird dialogisch und transparent sein, oder er wird nicht sein. In einer medienmündigen Gesellschaft sind Leserinnen und Leser Komplizen, Kritiker und Gefährten auf Augenhöhe. Sie fungieren als Anreger in einem pulsierenden Gespräch zwischen Redaktion und den Nutzern, die heute längst selbst senden, posten und publizieren.