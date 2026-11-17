Die FPÖ lehnt das neue Medienpaket der Regierung Babler ab. Kritiker sehen darin einen Schritt zur politischen Steuerung der Medien bei gleichzeitig hoher Fördergelder.

Am Mittwoch steht das umstrittene Medienpaket der Bundesregierung auf der Tagesordnung des Nationalrat s. Die Freiheitliche Partei Österreichs ( FPÖ) kritisiert das Vorhaben scharf als Instrument zur politisch gesteuerten Lenkung der Medienlandschaft. Mit rund 50 Millionen Euro soll dabei ein erheblicher Betrag an Fördergelder verteilt werden, der nach Ansicht der Opposition den Eingriff des Staates in die Pressefreiheit legitimieren soll.

Kritik an staatlicher Mediensteuerung durch Babler

Der FPÖ-Abgeordnete Hafenecker beschreibt die Situation als perfide, da das Paket öffentlich als Rettung der Medienvielfalt verkauft werde. In der Praxis stelle es jedoch einen weiteren Schritt hin zu einem staatlich gelenkten Markt dar. Andreas Babler, der für das Paket verantwortlich ist, soll damit die Medienlandschaft direkt steuern wollen. Dies widerspricht der freiheitlichen Überzeugung, dass sich ein Staat gar nicht in Medien einzumischen habe. Stattdessen sei das Ziel dieser Maßnahmen, die politischen Einflussmöglichkeiten der Regierung zu maximieren.

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Umfangreiche staatliche Zuwendungen an etablierte Titel

Die Bundesregierung beabsichtigt eine sogenannte Doppelförderung für bereits etablierte Medienunternehmen. Titel wie 'Der Standard' erhalten seit 1975 eine Vertriebsunterstützung durch die bestehende Presseförderung. Zusätzlich plant die Regierung eine Förderung der regionalen Vielfalt, die ausschließlich an Tageszeitungen geht, die weder national noch regional marktführend sind. Hafenecker weist darauf hin, dass 'Der Standard' von dieser neuen Zustellungsförderung nicht umfasst wird, da das Medium seit seiner Gründung im Jahr 2004 keinen Cent an Presseförderung erhalten hat.

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Politische Schuldzuweisungen an Schwarz und Grün

Die Kritik an der aktuellen Medienpolitik geht weit über das konkrete Paket hinaus. Hafenecker nennt Andreas Babler und seine koalitionäre Partnerin Eva Blimlinger als Schuldige für das als Desaster empfundene Zustands im Medienbereich. Die aktuelle Regierung sei bemüht, die Missstände dieser Vorgänger-Ära noch in negativer Art und Weise zu perfektionieren. Zudem wirft die FPÖ der Bundesregierung vor, die Hürden für Einnahmen aus der Haushaltsabgabe heimlich auf 780 Millionen Euro hochgeschraubt zu haben. Für diese Summe sollen 13 neue Direktorenposten geschaffen werden, die die Bürger durch ihre Zwangsgebühren weiter finanzieren müssen.

Forderung nach Rücktritt und mediale Zukunft

Die Opposition sieht in der Politik von Andreas Babler Stillstand und eine politische Schlagseite. Die FPÖ hofft, dass Babler am Mittwoch im Nationalrat seine Abschiedsvorstellung hält und nicht weiter auf der politischen Bühne präsent bleibt. Für die freiheitliche Partei ist die Abkehr von Babler ein erfreulicher Schritt, da sie dessen Ansatz der staatlichen Mediensteuerung fundamental ablehnt. Die Debatte um die Medienförderung bleibt somit ein zentraler Konfliktpunkt zwischen der Regierungskoalition und der Opposition im Nationalrat.