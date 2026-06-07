McDonald's System Warns for Unusual Jet Activity, Could Signal Global Crises

McDonald's System uses publicly available flight tracking data to monitor unusual jet activity, potentially serving as a warning for global crises. Users can track the current situation and receive alerts when jet activity is unusually high.

Wenn eine große Krise bevorsteht, könnten Milliardäre womöglich früher davon erfahren als der Rest der Welt. Wenn plötzlich auffällig viele Privatjets gleichzeitig starten, könnte das daher ein Signal sein, dass "die Reichen etwas wissen".

Genau darauf setzt McDonalds System. Nutzer können die aktuelle Lage kostenlos auf der Webseite verfolgen. Wer möchte, kann sich schicken lassen, sobald die Aktivität der Privatjets ungewöhnlich stark ansteigt. Dafür greift die Plattform auf öffentlich verfügbare Flugtracking-Daten zurück.

Weltweit empfangen Tausende Funkstationen die Signale von Flugzeugen und. McDonald filtert diese Daten auf Privat- und Geschäftsflugzeuge und speichert sie in einer eigenen Datenbank. Um außergewöhnliche Bewegungen zu erkennen, vergleicht das System die aktuelle Zahl aktiver Jets mit historischen Werten aus mehreren Jahren. Dabei werden deutlich mehr Fluggerät ab als normalerweise zu erwarten wäre, steigt die Warnstufe.

Das Ergebnis ist ein fünfstufiges Alarmsystem. Stufe 1 signalisiert normale Aktivität, während höhere Stufen auf immer stärkere Abweichungen hinweisen. Die höchste Warnstufe wird erreicht, wenn die Flugbewegungen deutlich über den stärksten Ausschlägen des vergangenen Jahres liegen. Für McDonald war das der Moment, in dem aus einer verrückten Idee plötzlich ein ernsthaftes Experiment wurde.

Allerdings betont der Künstler selbst, dass sein System keine Katastrophen vorhersagen könne. Es gehe vielmehr um die Frage, wie Informationen verteilt werden und wem Menschen in unsicheren Zeiten vertrauen





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