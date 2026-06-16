Mbappé auf Rekordkurs: Nur noch zwei Tore bis zum WM-Torrekord

Kylian Mbappé ist nur zwei Tore davon entfernt, bei Weltmeisterschaften bester Torschütze aller Zeiten zu werden. Nach seinem Doppelpack gegen Senegal hat er 14 Tore und hat Gerd Müller überholt. Miroslav Klose hält mit 16 Toren den aktuellen Rekord. Mbappé ist bereits Weltmeister und war 2022 Torschützenkönig im Finale. Mit weiteren Toren in Katar 2022 und Russland 2018 kommt er auf 12 WM-Tore. Der Artikel vergibt historische Leistungen und analysiert Mbappés Chancen auf den Rekord.

Kylian Mbappé steht kurz davor, den Torrekord bei Weltmeisterschaft en zu brechen. Nach einem Doppelpack im Spiel gegen Senegal hat er nun 14 Tore und benötigt nur noch zwei, um Miroslav Klose (16 Tore) einzuholen.

Dabei hat er bereits Gerd Müller (14 Tore) überholt, der seine Treffer in nur zwei Turnieren erzielte. Mbappé ist bereits Weltmeister von 2018 und war 2022 erfolgreichster Torschütze im Finale. Seine bisherigen WM-Tore stammen aus den Turnieren 2018 (4) und 2022 (8). Der Franzose zeigt außergewöhnliche Treffsicherheit und könnte bei der nächsten WM Geschichte schreiben.

Der Artikel beleuchtet die Karriere von Mbappé, vergleicht ihn mit legendären Stürmern und analysiert seine Chancen auf den Rekord. Zusätzlich wird auf die Entwicklung seines Spiels und seine Bedeutung für die französische Nationalmannschaft eingegangen. Mbappés Jugend, seine Schnelligkeit und seine Technik werden hervorgehoben. Auch die Rolle von Teamkollegen und Trainern wird erwähnt.

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