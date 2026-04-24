Mazda CX-5: Technologie-Sprung mit Verbesserungspotenzial

Der überarbeitete Mazda CX-5 präsentiert sich mit einem größeren Touchscreen und modernisiertem Design, bietet aber noch Verbesserungspotenzial bei der Bedienung und Motorisierung. Ein Testbericht.

Anfang des Jahres gab Mazda Österreich ein ambitioniertes Ziel bekannt: eine Absatzsteigerung um 17 Prozent. Ein entscheidender Faktor für dieses Vorhaben ist die überarbeitete Version des CX-5, dem beliebtesten Modell des japanischen Herstellers, von dem seit 2002 über 1,5 Millionen Einheiten verkauft wurden.

Der bisherige CX-5 wies jedoch Schwächen auf, insbesondere im Bereich der Bedienung und des Infotainmentsystems. Das Dreh-Drück-Rädchen zur Steuerung von Medien und Navigation wirkte veraltet, und das nicht berührungsempfindliche Display entsprach nicht mehr den heutigen Standards. Mazda hat diese Kritikpunkte adressiert und in der Top-Ausstattung 'Homura' einen beeindruckenden 15,6 Zoll Touchscreen integriert (andere Ausstattungsvarianten bieten 12,9 Zoll). Auch das Head-up-Display wurde vergrößert.

Erfreulich ist die Rückkehr zu physischen Lenkradtasten mit spürbarem Feedback. Die Bedienung des neuen Systems ist jedoch nicht immer intuitiv. Mehrfaches Tippen auf den Bildschirm kann erforderlich sein, um beispielsweise einen Radiosender zu wechseln, und die Suche nach Informationen wie dem Kilometerstand kann sich als zeitaufwendig erweisen. Die Sprachsteuerung, die auf Google basiert, funktioniert präzise, deckt aber nicht alle Funktionen ab.

Eine gewisse Einarbeitungszeit ist daher unerlässlich, wobei Mazda verspricht, das System durch Updates kontinuierlich zu verbessern. Äußerlich hat der CX-5 seine kompakten Maße beibehalten, ist aber um zwölf Zentimeter auf 4,69 Meter gewachsen, was zu einem großzügigeren Innenraum führt. Das Kodo-Design, für das Mazda bekannt ist, wurde subtil überarbeitet, wodurch die Front selbstbewusster, die Seitenlinien klarer und das Heck breiter wirken. Unter der Haube des aktuellen CX-5 arbeitet ein 2,5-Liter-Benzinmotor mit 141 PS und einem 24-Volt-Mildhybrid-System.

Stärkere Benzin- und Dieselvarianten sowie eine Plug-in-Hybridversion sind für die Zukunft geplant. Die Leistung des Motors ist für das 1,7 Tonnen schwere Fahrzeug ausreichend, jedoch nicht überragend. Bei sportlicher Fahrweise kann es im Innenraum laut werden, und die Sechsgang-Automatik scheint etwas Kraft zu absorbieren. Die Fahrwerksabstimmung hingegen überzeugt, bietet hohen Komfort und eine stabile Straßenlage. Der Testverbrauch lag bei 7,6 Litern pro 100 Kilometer





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mazda CX-5 SUV Testbericht Infotainment Motorisierung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tesla steigert Umsatz und Gewinn – Intel-Technologie für Terafab geplantTesla verzeichnete im letzten Quartal dank verbesserter Auslieferungen höhere Umsätze und Gewinne. Elon Musk plant für das Chip-Zentrum Terafab den Einsatz von Intel-Technologie. Die Aktie reagierte positiv auf die Nachrichten.

Read more »

– kaum große Public-Viewing-Events geplantFußball-WM Wien: Weniger große Public-Viewings, mehr Übertragungen in Lokalen. Kreative Gastro-Angebote, ausgewählte Spiele am Donauinselfest.

Read more »

Tag X in Bischofshofen - Große Fußball-Causa: Wer bekommt den Zuschlag?Sebastian Steinbichler ist seit Juli 2021 in der Salzburger Sportredaktion tätig. Zu seinen Bereichen zählen Ski alpin, Fußball und Sportarten, die nicht immer groß im Rampenlicht stehen. Neben dem Sport hegt er ein besonderes Interesse für klassische Musik. So berichtet er des Öfteren auch von Opern und Konzerten.

Read more »

Tesla wird erster Großkunde für neue Intel-ChipsTesla-Chef Elon Musk will für sein geplantes Chip-Zentrum Terafab im texanischen Austin auf die Technologie von Intel setzen. Der ...

Read more »

Vor Abflug nach Wien: Schubhäftling randalierte in AUA-MaschineWIEN/BERLIN. In einem Flugzeug der AUA nach Wien ist es am Donnerstag am Berliner Hauptstadtflughafen zu einem Vorfall mit einem Schubhäftling gekommen.

Read more »

Bahnverkehr Bayern und Österreich: Große Bauarbeiten verursachen Verspätungen und UmleitungenUmfangreiche Sanierungsarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Passau und Obertraubling sowie weitere Bauprojekte in Bayern und Vorarlberg führen zu deutlichen Fahrzeitverlängerungen und Umleitungen im Bahnverkehr. Reisende müssen mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen.

Read more »