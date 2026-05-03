Mazda CX-5 (2024): Der Test des neuen Familien-SUV

Mazda stellt die dritte Generation des CX-5 vor. 'Heute' hat das SUV getestet und bewertet seine Neuerungen in Design, Innenraum, Technologie und Fahrverhalten. Der CX-5 bietet mehr Platz, moderne Ausstattung mit Google Built-in und einen effizienten 2.5-Liter-Benzinmotor.

Mazda präsentiert die dritte Generation des CX-5, ein SUV , das sowohl langjährige als auch neue Kunden überzeugen soll. Die Automobilzeitschrift 'Heute' hat das Fahrzeug umfassend getestet und dabei seine Stärken und Schwächen herausgearbeitet.

Seit seiner Einführung im Jahr 2012 hat sich der CX-5 als eines der wichtigsten Modelle der Marke etabliert. Das neue Modell setzt weiterhin auf die bekannte Kodo-Designsprache, die nun noch dynamischer und prägnanter wirkt. Obwohl der CX-5 im Vergleich zu den größeren Modellen CX-60 und CX-80 kompakter bleibt, ist er im Vergleich zum Vorgängermodell um etwa 12 Zentimeter in der Länge gewachsen. Im Innenraum des neuen CX-5 hat Mazda eine deutliche Modernisierung vorgenommen.

Ein serienmäßiges 10,25-Zoll-Digitalcockpit und optionale Touchscreens mit einer Größe von 12,9 bis 15,6 Zoll dominieren das Armaturenbrett. Die Klimabedienelemente wurden in den Bildschirm integriert, wodurch die Anzahl der physischen Tasten auf ein Minimum reduziert wurde. Trotz dieser minimalistischen Gestaltung ist es weiterhin möglich, die Geschwindigkeitswarnung über eine dedizierte Taste zu deaktivieren. Ein besonderes Highlight ist die erstmalige Integration von Google Built-in, die direkten Zugriff auf Apps, Navigation und verschiedene Dienste ermöglicht.

Zukünftig soll auch die KI-Technologie von Gemini in den Mazda integriert werden. Die Insassen profitieren von einem größeren Innenraum und einem um 61 Liter auf 583 Liter erweiterten Kofferraumvolumen. Bei umgeklappten Rücksitzen stehen sogar 2.019 Liter zur Verfügung. Der CX-5 kann bis zu 2 Tonnen Anhängelast ziehen, was etwas weniger ist als die 2,5 Tonnen, die der größere CX-60 bewältigen kann.

Mazda setzt beim Antrieb weiterhin auf Hubraum und bietet (vorerst) einen 2,5-Liter-Benzinmotor mit 141 PS in Kombination mit einem 6-Gang-Automatikgetriebe an. Ein Mildhybrid-System unterstützt den Verbrennungsmotor mit bis zu 48 Nm, dient jedoch lediglich der Effizienzsteigerung und ermöglicht kein rein elektrisches Fahren. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h dauert in 10,5 Sekunden. Optional ist ein Allradantrieb erhältlich, der einen Aufpreis von 2.000 Euro kostet und die Beschleunigungszeit auf 10,9 Sekunden erhöht.

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 185 km/h. Fahrtests zeigen, dass Mazda erneut ein SUV entwickelt hat, das sich durch ein direktes Fahrverhalten und ein agiles Handling auszeichnet. Die Lenkung und das Fahrwerk vermitteln dem Fahrer auch bei höheren Geschwindigkeiten ein hohes Maß an Vertrauen.

Allerdings werden kurze Stöße auf unebenen Straßen auch an die Insassen weitergegeben, was einen Kompromiss zwischen Komfort und Sportlichkeit darstellt. Der Innenraum wirkt im Vergleich zum Vorgängermodell etwas weniger hochwertig, da einige charakteristische Elemente wie der Dreh-Drück-Regler entfallen sind und mehr Kunststoff verwendet wurde. Positiv hervorzuheben ist jedoch Mazdas konsequente Entscheidung für einen größeren Hubraum, der in der heutigen Automobilindustrie eine Seltenheit darstellt. Der neue CX-5 ist ab sofort bestellbar und kostet in der Basisversion 36.380 Euro.

Mit umfangreicher Ausstattung und Allradantrieb kann der Preis auf bis zu 50.000 Euro steigen. Mazda bleibt somit seinen Grundwerten treu: Der CX-5 ist größer und geräumiger als sein Vorgänger und eignet sich somit hervorragend als praktisches Familienauto.

Darüber hinaus bietet Mazda eine Werksgarantie von 6 Jahren oder 160.000 Kilometern. Damit vereint der neue CX-5 alle Voraussetzungen, um ein weiterer Bestseller der Marke zu werden





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