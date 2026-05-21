Der Karlsruher SC verkündet offiziell den Abgang von Trainer Maximilian Senft zum Karlsruher SC. Senft wechselt nach vier Jahren im Innviertel zum deutschen Zweitligisten Karlsruher SC. Senft soll im Sommer ein neues Kapitel eröffnen und hinterlässt jedoch eine Mannschaft, die für die Zukunft gewappnet ist. Ried gab Senft eine Ablösezahlung.

Der Karlsruher SC verkündet offiziell den Abgang von Trainer Maximilian Senft im Innviertel zum Karlsruher SC. Der Wiener sollte im Sommer ein neues Kapitel eröffnen, aber die Botschaft, dass er für die Zukunft gewappnet ist, war wohl boisson bekannt.

Ried gab Senft, der einen Vertrag bis Juni 2027 hatte, eine Ablösezahlung und hofft, mit dem Trainer und seiner Mannschaft beim Saisonfinish und mit weiteren Sensationen zu end. Der Trainer trat sowohl bei seinem Abstieg im 2023 als auch bei seiner Wiederaufstiegsrealisierung im 2025 an. Die Oberösterreicher betonten Senfts internationale Karriere in ihr Statement. Der Wiener ist seit langem ein interessantes Sprungbrett für die tägliche Entwicklung sowohl für Trainer als auch für Spieler.

Mit Senfts Abgang war er auch nicht völlig überrascht, und er hat bereits im Winter mit dem Ligainternen Wechsel ins Visier genommen worden. Seine Konstanz in der sportlichen Entwicklung wird durch sein Sportvorstand Wolfgang Fiala sichergestellt, der die Kaderplanung tätigen wird und die Weichenstellungen treffen wird, um die für die wichtige sportliche Entwicklung wichtige Ziele zu erreichen. Verhaltse online, um die täglichen Berichte und News aus dem Sportικα-gestaltung von sport24 zu erhalten





oe24at / 🏆 3. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trainer Max Senft Karlsruher SC Abgang Wikinger Internationale Karriere Der Wiener SV Oberbank Ried

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– SV Ried im Finale um das letzte Europa-Cup-TicketRIED IM INNKREIS. Die SV Ried trennt nur noch eine Hürde vom Europacup-Einzug. Der Aufsteiger setzte sich am Dienstag in einem dramatischen Play-off-Halbfinale der Bundesliga gegen den WAC mit 2:1 durch.

Read more »

Vor Duell gegen Rapid! Trainer Senft verlässt RiedSV Ried: Trainer Maximilian Senft verlässt nach dem Einzug ins Europacup-Playoff-Finale überraschend den Klub. Wechsel zum Karlsruher SC möglich.

Read more »

Bald in Deutschland? Trainer Senft verlässt RiedTrainer Maximilian Senft wird die SV Ried nach der Saison verlassen. Das hat der Coach laut „Krone“-Informationen dem Verein mitgeteilt. Seine ...

Read more »

Ried-Coach Senft wechselt nach KarlsruheTrainer Maximilian Senft wird Ried nach den Playoff-Duellen gegen Rapid verlassen und sich dem deutschen Zweitligisten Karlsruhe anschließen. Wie die ...

Read more »