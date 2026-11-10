Maxence Muzaton wird zum zweiten Mal Vater

Der französische Skirennfahrer Maxence Muzaton und seine Frau Nastasia Noens erwarten ihr zweites Kind. Der Weltcup-Athlet jubelt über den weiteren Zuwachs in der Familie.

Der französische Alpin-Weltcup-Star Maxence Muzaton freut sich über einen doppelten Glücksfall im Jahr 2026. Nachdem der 36-jährige Abfahrtspezialist bereits einen sensationellen Podestplatz bei den legendären Hahnenkammrennen in Kitzbühel feierte und im Sommer den Bund der Ehe mit seiner langjährigen Partnerin einging, kommt nun der nächste große persönliche Meilenstein hinzu. Muzaton bestätigte öffentlich, dass er zum zweiten Mal Vater geworden ist.

Secondes naissance et annonce officielle

Die Freudenthat ereignete sich am 17. Oktober, als das zweite gemeinsame Kind des Paares das Licht der Welt erblickte. Auf der Social-Media-Plattform Instagram teilte Maxence Muzaton diese frohe Botschaft mit den Worten: Jetzt sind wir zu viert. Die frischgebackenen Eltern haben jedoch bewusst darauf verzichtet, Details über das Geschlecht des neugeborenen Babys oder den verpassten Vornamen bekannt zu geben. Diese Entscheidung unterstreicht ihren Wunsch, die Privatsphäre ihrer wachsenden Familie zu wahren, auch wenn die große Öffentlichkeit bereits an ihrer persönlichen Entwicklung teilhat.

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Une famille déjà bien remplie et dynamique

Maxence Muzaton und seine Frau Nastasia Noens sind bereits mit ihrem einjährigen Sohn Oscar eine kleine, aber dynamische Familie. Die Geburt des zweiten Kindes markiert somit den Abschluss einer Phase, die von erheblichen beruflichen und privaten Veränderungen geprägt war. Die Beziehung zwischen den beiden Partnern, die schon seit langem zusammen sind, hat sich durch die gemeinsame Elternschaft und die Karriere des Sportlers gefestigt. Der kleine Oscar genießt nun die Aufmerksamkeit als älteres Geschwisterkind, während die Eltern die Verantwortung für ein weiteres Baby übernehmen.

Contexte sportif et parcours professionnel

Der Kontext, in dem diese familiäre Neuigkeit bekannt wurde, ist durch sportliche Höhepunkte charakterisiert. Maxence Muzaton hatte sich im Jänner desselben Jahres in Kitzbühel einen Namen gemacht. Bei der berühmten Abfahrt auf der Streif belegte er mit der Startnummer 29 sensationell den dritten Platz. Dieser Erfolg war bedeutsam, da es sich um seinen zweiten Weltcup-Podestplatz in der Karriere handelte. Der erste große Erfolg dieser Art war bereits im Jahr 2017 errungen worden, als er bei der Kombination in Wengen den zweiten Platz belegte.

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Le rôle de Nastasia Noens et les projets futurs

Nastasia Noens, die Ehefrau von Maxence Muzaton, bringt eine eigene sportliche Vergangenheit in die Beziehung ein. Sie war selbst jahrelang als Slalomfahrerin im Ski-Weltcup aktiv, was ihr tiefes Verständnis für die Belastungen und Erfolge ihres Mannes ermöglicht. Die Verbindung zwischen den beiden reicht weit zurück, und ihre gemeinsame Reise wurde im Juni mit einer Hochzeit besiegelt. Bei der Eheschließung hatte das Paar bereits angedeutet, dass im Herbst weiterer Nachwuchs erwartet wird, was die aktuelle Geburt somit zu einem erwarteten, aber besonderen Ereignis macht.

Impact sur la vie personnelle de l'athlète

Durch die Doppelgeburt und die bereits existierende Karriere des Vaters hat sich die Prioritätenstruktur in der Familie von Maxence Muzaton verschoben. Die Nachricht aus Kitzbühel und die Hochzeit im Sommer bilden bereits einen Höhepunkt eines außergewöhnlichen Jahres, das durch die Vaterschaft nun noch vollständiger wird. Während die sportlichen Ambitionen des Franzosen weiterhin bestehen, gewinnt der Fokus auf die Familie eine neue Dimension. Die Medien und Fans verfolgen die Entwicklungen rund um das Paar mit Interesse, da die Kombination aus professionellem Erfolg und persönlichem Glück selten in dieser Intensität auftritt.