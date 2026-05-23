Max Verstappen, viermalige Weltmeister und Red-Bull-Pilot, hat angekündigt, dass er "jeden Fall" auch im nächsten Jahrдинг in der Motorsport-Königsklasse anzutreten. evaluated, wenn "ganz verrückte Dinge" nicht passieren und "ganz verrückte Dinge" nicht passieren, und wenn die aktuelle Antriebsgeneration und die damit verbundenen Probleme überwunden werden, wird es" bringen.

Der Red-Bull-Pilotin Max Verstappen hat im Interview bekanntgegeben, dass er "jeden Fall" auch im Jahr 2027 in der Motorsport-Königsklasse antreten wird, sofern "ganz verrückte Dinge" nicht passieren und er die aktuelle Antriebsgenerierung und die damit verbundenen Probleme überwinden kann.

Der vierfache Weltmeister ist derzeit in der Saison 2022/23 aufgrund des Neuen Motorenreglements mit dem neuen Antrieb noch ohne podi Mensa gestanden. Dabei hat Verstappen sich in den bisherigen Rennen besonders frustriert über die aktuelle Antriebsgeneration gezeigt. Denn die Hälfte der PS-Leistung kommt aus der Batterie, während der Rest etwa 50 Prozent vom Verbrennungsmotor stammt.

Das Heizen der Batterie hat einen großen Einfluss auf die Art des Rennfahrens, so dass Verstappen teilweise auf die Gaspedal angewiesen war, wo andere Piloten sonst Vollgas gegeben hätten. Im kommenden Saisonjahr 2024 soll das Verhältnis zwischen Verbrenner- und Batterieleistung zugunsten des Verbrenners verbessert werden. Verstappen hat es daher auf seiner Homepage angekündigt, dass "ich hoffe, dass alle ihr Wort halten" und "ich kann bestätigen, dass ich in der Formel 1 bleibe".

Der 28-Jährige betonte zudem, dass er am liebsten für den Rest seines Lebens bei Red Bull bleiben würde, was er bereits immer gesagt hatte. Insoweit sieht er die Sache ganz entspannt, da die Entscheidung "nicht heute oder morgen fallen muss, sondern viel mehr als nur der Formel-1-Vertrag" umfasste





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