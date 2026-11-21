Vierfacher Formel-1-Weltmeister Max Verstappen mahnt den neuen Champion Kimi Antonelli, nach dem historischen Triumph mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben und sich nicht von Ruhm blenden zu lassen.

Die Formel 1 hat einen neuen historischen Moment erlebt, als Kimi Antonelli im Alter von nur zwanzig Jahren und sechzig Tagen die Krone des jüngsten Weltmeisters aller Zeiten gewann.

Dieser sensationielle Erfolg löste nicht nur bei den Fans, sondern auch unter den aktuellen Fahrern große Begeisterung aus. Doch mit dem Triumph geht auch eine enorme Verantwortung einher, die viele junge Athleten vor Herausforderungen stellt. Ausgerechnet der vierfache Weltmeister Max Verstappen, der zu den härtesten Konkurrenten des neuen Champions gehört, hat seine Worte dazu nicht zu spät gefunden. In einem offenen Gespräch mit dem Radiosender talkSPORT richtete der Niederländer eine eindringliche und sehr klare Botschaft an den italienischen Mercedes-Stars.

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Verstappen warnt vor Ruhm

Er warnte davor, von dem historischen Erfolg so beeindruckt zu sein, dass man den Boden der Tatsachen verliert. Verstappen betonte, dass es in diesem Moment extrem einfach wäre, gewissermaßen davonzufliegen und auf einer Wolke aus Ruhm und Bewunderung zu leben. Dieses Verhalten sei jedoch der sicherste Weg, um langfristig an Leistungsfähigkeit einzubüßen und die notwendige Schärfe für die nächsten Rennen zu verlieren.

Verstappen spricht aus reichhaltiger eigener Erfahrung, da er den Prozess der Titelverteidigung und die damit verbundenen mentalen Hürden bereits mehrfach durchlaufen hat. Für ihn ist die Emotionalität eines ersten WM-Titels unbestreitbar, doch entscheidend sei es, auch nach dem größten Erfolg der Karriere mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Dies erfordert eine spezielle Art von Disziplin und eine starke mentale Stärke, die nicht jedem innewohnt. Dennoch hegt der Red-Bull-Pilot keine Zweifel daran, dass Antonelli diese Herausforderung meistern wird.

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Im Gegenteil, er lobte den jungen Italiener als großartigen Menschen, der über eine tolle und unterstützende Familie verfügt. Besonders wichtig sei in dieser Phase des Lebens das Umfeld. Menschen, die einem ehrlich die Meinung sagen, selbst wenn diese unangenehm ist, sind Gold wert. Nur durch diese ehrliche Kritik und die Fähigkeit, Fehler zuzugeben, könne man sich als Fahrer weiterentwickeln und den nächsten Schritt gehen.

Antonellis historischer Titelgewinn

Ohne solche Anker im Leben könnte der Ruhm schnell zum Fluch werden. Der Weg zum Titel war für Antonelli besonders beeindruckend, da er sich beim Großen Preis von Mexiko mit einem dritten Platz vorzeitig die Königsklasse sicherte. Damit brach er gleich mehrere Rekorde und beendete eine lange Durststrecke für seine Heimat Italien. Seit Alberto Ascari im Jahr 1953 keinen Titel mehr gewonnen hatte, war die Hoffnung vieler italienischer Fans fast erloschen.

Dass ausgerechnet Max Verstappen jenes Rennen gewann, in dem Antonelli den Titelmathematisch fixierte, fügt der Geschichte eine interessante ironische Note hinzu. Trotz dieser sportlichen Rivalität gönnt Verstappen seinem jungen Gegner den Erfolg aufrichtig. Er respektiert Antonellis Aufrichtigkeit und Freundlichkeit. Mit einem Augenzwinkern merkte der Niederländer an, dass sein eigener Sieg dabei durchaus hilfreich gewesen sein könnte, um den Druck auf den Konkurrenten zu nehmen.

Zukunft des neuen Champions

Dennoch ist Verstappen überzeugt, dass Antonelli nicht bei diesem einen Erfolg stehen bleiben wird. Der neue Champion hat bereits signalisiert, dass er noch mehr gewinnen will. Diese Einstellung ist das Wichtigste für die Zukunft. Die Botschaft ist eindeutig: Feiere den Moment, aber bleib hungrig und arbeite hart weiter, um oben zu bleiben.