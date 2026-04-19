Max Verstappen und Red Bull Racing trauern um tödlich verunglückten Piloten auf dem Nürburgring

Formel-1-Star Max Verstappen und sein Team Red Bull Racing haben nach dem tödlichen Unfall von Juha Miettinen beim Nürburgring-Qualifier ihr tiefes Beileid ausgesprochen und die Gefahren des Motorsports thematisiert. Ein Massen-Unfall mit sieben Fahrzeugen führte zum tragischen Tod des finnischen Piloten.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich tief betroffen über den tödlichen Unfall beim Qualifikationsrennen zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring geäußert und den Angehörigen des finnischen Piloten Juha Miettinen sein tief empfundenes Beileid ausgesprochen. In einer emotionalen Botschaft, die er über seine Social-Media-Kanäle verbreitete, drückte Verstappen seine tiefe Bestürzung über das tragische Ereignis aus. "Ich bin schockiert von dem, was passiert ist.

Motorsport ist etwas, das wir alle lieben, aber in Zeiten wie diesen ist es eine Erinnerung daran, wie gefährlich es sein kann", schrieb der niederländische Rennfahrer, dessen eigenes Team ebenfalls an dem Event teilnahm. Er fügte hinzu: "Ich sende mein herzliches Beileid an Juhas Familie und seine Liebsten." Auch das Team von Max Verstappen, Red Bull Racing, äußerte sich über seine offiziellen Kanäle und teilte die Trauer. "Wir sind zutiefst traurig über den tragischen Unfall auf dem Nürburgring. Unsere Gedanken sind bei der Familie von Juha Miettinen, seinen Freunden und denen, die ihm nahestehen. Wir möchten ihnen unser Beileid von Herzen aussprechen." Während die Formel 1 gerade eine Pause einlegt, stand für Verstappen und sein Team ein Rennwochenende der besonderen Art auf dem Programm. Das Qualifikationsrennen für das ADAC 24h Nürburgring, ein prestigeträchtiges Langstreckenrennen, wurde jedoch von einer frühen Tragödie überschattet. Bereits in der Anfangsphase des ersten Rennens ereignete sich auf der berüchtigten Nordschleife ein schwerer Massen-Unfall, an dem insgesamt sieben Fahrzeuge beteiligt waren. Der finnische Pilot Juha Miettinen, der in einem BMW 325i mit der Startnummer 121 antrat, kam bei diesem Unglück ums Leben. Sechs weitere Fahrer sollen laut ersten Berichten außer Lebensgefahr sein. Der Unfall geschah kurz nach dem Start und führte zum sofortigen Abbruch des Rennens. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnte das Leben des 66-jährigen Miettinen im Medical-Center nicht mehr gerettet werden. Der Schock über diesen Verlust sitzt tief in der Motorsportgemeinschaft, und die Gedanken vieler sind bei der Familie des Verstorbenen. Die Nordschleife, oft als "Grüne Hölle" bezeichnet, ist bekannt für ihre herausfordernden und gefährlichen Bedingungen, die selbst die erfahrensten Fahrer an ihre Grenzen bringen. Die Sicherheit auf der Strecke steht immer wieder im Fokus der Diskussionen, besonders nach solchen tragischen Vorfällen. Der Unfall von Juha Miettinen erinnert schmerzlich daran, dass Motorsport trotz aller technologischen Fortschritte und Sicherheitsmaßnahmen stets ein Restrisiko birgt. Die Anteilnahme von Größen wie Max Verstappen zeigt die Verbundenheit innerhalb der Motorsportfamilie, die in solchen Momenten besonders eng zusammensteht. Die genauen Umstände, die zu dem Massenkarambolage führten, werden nun von den Rennkommissaren und den zuständigen Behörden untersucht. Es ist zu hoffen, dass die Analyse des Unfalls dazu beitragen kann, zukünftige Zwischenfälle zu verhindern und die Sicherheit auf Rennstrecken weltweit weiter zu verbessern. Der Tod von Juha Miettinen ist ein herber Verlust für den Motorsport, und sein Name wird in Erinnerung bleiben





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Max Verstappen Nürburgring Todesfall Motorsport Formel 1

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Max Verstappen äußert sich überraschend zum Abgang seines RenningenieursMax Verstappen kommentiert erstmals den bevorstehenden Wechsel seines langjährigen Renningenieurs Gianpiero Lambiase zu McLaren. Der Weltmeister zeigt Verständnis für die neue Herausforderung und bedauert den Verlust für Red Bull.

Read more »

Red Bull reagiert auf Krisen-Start in Formel-1-SaisonRed Bull ist der Konkurrenz bisher nur hinterher gefahren. Deshalb reagierte der Rennstall nun mit einer großen Personalrochade.

Read more »

Verstappen-Rückschlag: Pole verpasst, Strafe kassiertFormel-1-Star Max Verstappen hat wieder einen Abstecher auf die Nordschleife gemacht. Bisher allerdings mit geringem Erfolg.

Read more »

Motorsport: Todesfall nach Nürburgring-Massencrash, Auer unbeteiligtNÜRNBURGRING. Das erste Qualifikationsrennen zu den 24 Stunden auf dem Nürburgring mit Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und dessen Tiroler Partner Lucas Auer ist am Samstag vom Tod des Schweden Juha Miettinen überschattet worden.

Read more »

Horror-Crash! 66-Jähriger stirbt auf NürburgringDas erste Qualifikationsrennen zu den 24 Stunden auf dem Nürburgring mit Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und dessen Tiroler Partner Lucas Auer ...

Read more »

„Bin geschockt!“ Verstappen reagiert auf TragödieDer tödliche Unfall von Juha Miettinen am Samstag auf den Nürburgring hat für große Bestürzung gesorgt. Auch Max Verstappen, der beim ...

Read more »