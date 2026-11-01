Max Verstappen nach Crash mit Lawson in Mexiko zurückversetzt

Max Verstappen muss nach dem Trainings-Crash mit Liam Lawson beim Formel-1-Grand-Prix von Mexiko um eine Position zurück. Lawson hat sich entschuldigt.

Beim Formel-1-Grand-Prix von Mexiko sorgt Max Verstappen nach einer Kollision mit Liam Lawson für Wirbel. Der Zwischenfall ereignete sich im zweiten Freien Training. Der viermalige Weltmeister kritisiert das Verhalten seines früheren Teamkollegen deutlich, muss aber nach der Entscheidung der Sportkommissare mit einer Rückversetzung im Rennen leben.

Im zweiten Freien Training kam es zwischen den beiden Piloten zu einer Berührung. Verstappen zeigte sich danach verwundert über das Vorgehen seines Gegners. Er sagte, er habe keine Ahnung, was Lawson sich dabei gedacht habe, und bezeichnete das Verhalten als nicht besonders clever.

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Lawson entschuldigt sich bei Verstappen

Am Samstagmorgen suchte Lawson das Gespräch mit Verstappen. Der Neuseeländer erklärte, er sei gekommen, um sich zu entschuldigen. Die Berührung sei nie seine Absicht gewesen.

Nach Angaben der beteiligten Piloten ist die Angelegenheit inzwischen geklärt. Lawson kündigte an, aus dem Zwischenfall zu lernen. Damit endete der direkte Konflikt zwischen den beiden Fahrern vor dem Rennen.

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Max Verstappen und die Strafe der Sportkommissare

Für Verstappen hat der Vorfall dennoch sportliche Folgen. Im Qualifying sicherte er sich Startplatz vier. Wegen des Zwischenfalls wird er jedoch um eine Position zurückversetzt und nimmt das Rennen von Rang fünf auf.

Die Sportkommissare begründeten die Strafe damit, ein Zeichen gegen ähnliche Zwischenfälle setzen zu wollen. Nach ihrer Einschätzung hätte es für ein solches Vergehen normalerweise lediglich eine Verwarnung gegeben. Die deutlich härtere Konsequenz soll daher abschreckend wirken.

Verstappen reagiert auf die Entscheidung zurückhaltend. Er habe eine eigene Meinung dazu, habe aber bereits alles gesagt, was er sagen wollte, auch intern. Dass gerade er ein Exempel statuiert bekomme, überrasche ihn nicht, da sich Vergleichbares in der Vergangenheit bereits mehrfach ereignet habe.

Kampf um das Cockpit bei den Racing Bulls

Brisant wird es bei der Frage nach Lawsons Zukunft. Der Neuseeländer kämpft mit dem Red-Bull-Junior Nikola Tsolov um ein Cockpit bei den Racing Bulls für die Saison 2027. Die Entscheidung über die Besetzung steht noch aus.

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Eine Empfehlung will Verstappen öffentlich nicht abgeben. Die Entscheidung überlasse er dem Team, sagte er. Auf die Nachfrage nach seiner persönlichen Meinung antwortete er vielsagend, dass er dazu nichts sagen müsse.

Lawson wartet weiterhin auf eine Entscheidung. Er betont, dass er nur mit guten Leistungen überzeugen könne. Ob der Zwischenfall von Mexiko Einfluss auf die Personalplanung hat, ist bislang nicht bekannt.