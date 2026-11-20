Max Verstappen startet vom ersten Platz beim Formel-1-Grand-Prix in Las Vegas. Kimi Antonelli erhält wegen eines Motorwechsels eine Rückversetzung in die zweite Qualifying-Sitz.

Max Verstappen sichert sich die Pole-Position für den Formel-1-Grand-Prix in Las Vegas, nachdem Kimi Antonelli wegen einer Regelverstöße zurückgesetzt wird. Der Red-Bull-Pilot führt damit die Startaufstellung an, obwohl Antonelli im Qualifying die schnellste Runde erzielt hatte. Die Entscheidung basiert auf einem strafbaren Motorenwechsel bei Mercedes, der den italienischen Rennfahrer erheblich beeinträchtigt.

Startaufstellung und Motorenstrafe

Kimi Antonelli drehte im Qualifying für den Großen Preis von Las Vegas die schnellste Runde. Aufgrund eines strafbaren Motorenwechsels im Mercedes des Italieners erbt allerdings der zweitplatzierte Red-Bull-Pilot Max Verstappen die Pole Position für das Rennen in der Nacht auf Sonntag. Das Rennen beginnt um 5.00 Uhr MEZ und wird im ORF 1 sowie bei Sky übertragen. Die erste Startreihe in der Wüste Nevadas wird von den Mercedes-Piloten dominiert. George Russell fährt im zweiten Silberpfeil und komplettiert die Spitzenreiter.

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Antonelli geht aufgrund der fünfplätze umfassenden Strafe von Rang sechs in den Grand Prix. Für Max Verstappen ist die Pole-Position der 51. Startplatz seiner langen Karriere. Der Niederländer zeigte sich nach der Platzierung zufrieden mit der Situation. "Wir hatten ein solides Qualifying. In der ersten Reihe zu stehen, ist sehr gut für uns", sagte er. Verstappen hatte im Vorjahr in der US-Glücksspielmetropole klar vor George Russell und Kimi Antonelli triumphiert.

Strategische Bedeutung des Windschattens

Die Dynamik auf der Startgerade spielt eine entscheidende Rolle für die Rennstrategie. Seit dem Comeback der Motorsport-Königsklasse in Las Vegas gewann immer ein Fahrer aus der ersten Startreihe. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Positionierung in der vordersten Reihe. Lando Norris im McLaren sowie Isack Hadjar im zweiten Red Bull besetzen die zweite Startreihe.

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Kimi Antonelli sprach von einem "sehr komischen" Qualifying, da er zunächst kein Gefühl im Auto gehabt hatte. "Das kam sehr unerwartet. Das war alles der Windschatten", betonte der Italiener. Der 20-Jährige rechnet sich trotzdem Chancen auf das oberste Podest aus. "Wir können um den Sieg mitkämpfen", ergänzte er. Dieser Optimismus ist gerechtfertigt, da er vor dem drittletzten Saisonrennen als Weltmeister genauso feststeht wie sein Mercedes-Team in der Konstrukteurswertung.

George Russell zeigte sich ebenfalls zufrieden mit der Leistung. "Ich bin sehr zufrieden mit der heutigen Leistung. Das Timing mit dem Windschatten ist sehr wichtig. Das hat Kimi gut gemacht", sagte der Engländer. Russell hatte zuvor vergeblich bei seinem Team um Windschatten-Unterstützung von Antonelli angefragt. Im Abschlusstraining zuvor hatte Russell noch die Bestzeit aufgestellt, was die competitive Natur des Mercedes-Teams unterstreicht.

Enttäuschung bei Ferrari und Ausblick

Eine herbe Enttäuschung bei trockenen Bedingungen erlebte Ferrari. Die beiden Scuderia-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton verpassten den finalen Qualifying-Abschnitt. Leclerc landete auf Platz elf und Hamilton auf Rang zwölf. Dies steht im Kontrast zu den beiden Trainingseinheiten tags zuvor, die von Regen und Wasser auf der Strecke geprägt waren. Die Umstellung auf trockene Bedingungen war für das Team offensichtlich schwierig.

Trotz der misslichen Lage rücken Charles Leclerc und Lewis Hamilton noch um einen Platz nach vorne. Dies liegt an der Startplatz-Strafe von McLaren-Pilot Oscar Piastri. Die langen Geraden beim Flutlicht-Spektakel in Las Vegas bieten jedoch gute Voraussetzungen für Überholmanöver. Fahrer, die nicht auf der Pole starten, haben somit realistische Chancen, im Rennen vorzudringen.