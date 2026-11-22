Max Verstappen sichert sich den vierten Saisonsieg in Las Vegas. McLaren Piloten Norris und Piastri komplettieren das Podium nach einem chaotischen Rennen mit 35 Führungswechseln.

Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Las Vegas vor dem berühmten Bellagio gewonnen und damit seinen vierten Saisonsieg gefeiert. Der Niederländer sicherte sich den Triumph bei einem Spektakel mit 35 Führungswechseln und feierte sein drittes Podium in der US-Glücksspielmetropole binnen vier Jahren. Das gesamte McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri komplettierte das Podium auf den Rängen zwei und drei.

Verstappens emotionale Reaktion nach dem Sieg

Der Vierfach-Champion bezeichnete das Ereignis als verrückt und surreal. Er erinnerte sich an seine Taxifahrt mit Hollywood-Star Keanu Reeves als Chauffeur und betonte, dass er solche Szenen in der Formel 1 noch nicht erlebt habe. Die Freude bei Verstappen war groß, da das Wochenende als große Show wahrgenommen wurde. Er bremste sich selbst, um nicht vor der Tür noch jemanden abzufangen, zeigte sich aber nach dem Flutlicht-Spektakel erleichtert.

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McLaren und Haas überzeugen im Feld

Auch die Konkurrenten zeigten sich zufrieden. Lando Norris beschrieb den Tag als lustig und Spaß machend. Oscar Piastri, der von Startplatz 17 ins Rennen gegangen war, merkte an, dass Las Vegas zu Recht als Hauptstadt der Unterhaltung bezeichnet wird. Für die Haas-Piloten lief es weniger rosig, da Rafael Camara in der 19. Runde mit Sergio Cadillacs kollidierte und eine Safety-Car-Phase auslöste.

Ferrari-Ärger und Mercedes-Chaos

Bei Ferrari gab es großen Ärger. Charles Leclerc wurde nach einer Kollision mit seinem Teamkollegen Lewis Hamilton eine zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt und kam nur auf den zehnten Platz. Lewis Hamilton selbst wurde Siebenter. Auch Mercedes hatte mit Problemen zu kämpfen. Weltmeister Kimi Antonelli musste sich mit Rang vier begnügen, obwohl er Quali-Schnellster war und wegen eines illegalen Motorenwechsels von Startplatz sechs startete. George Russell kam nach einem Fahrfehler nicht über den neunten Platz hinaus.

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Strategische Details und Renntempo

Die Top Ten waren nach zehn Runden nur durch vier Sekunden getrennt. Es entwickelte sich ein Jo-Jo-Effekt im Kampf um die Führung, da Verstappen wegen der Windschatten-Vorteile seiner Verfolger nicht davonziehen konnte. Auch die unterschiedliche Nutzung der Batterie wechselten Verstappen, Russell und Isack Hadjar an der Spitze ab. Hadjar verpasste aufgrund eines Frontflügelschadens an seinem Red Bull die Punkte.

Endspurt und Vorschau auf Doha

Der Showdown in der letzten Runde blieb aus, da Russell nach einem Überholversuch gegen Antonelli in die Streckenbegrenzung fuhr. Bei Beginn der letzten Runde wurden die beiden McLaren-Piloten unerwartet von den Kontrahenten überholt. Trotz des Iran-Konflikts reist die Motorsport-Königsklasse in der kommenden Woche planmäßig zum Großen Preis von Katar nach Doha, ehe die Saison in Abu Dhabi beendet wird.