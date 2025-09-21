Max Verstappen dominiert den Großen Preis von Aserbaidschan mit souveränem Sieg

Max Verstappen vom Red-Bull-Team fuhr beim Großen Preis von Aserbaidschan einen überlegenen Start-Ziel-Sieg ein. George Russell im Mercedes und Carlos Sainz im Williams komplettierten das Podium. McLaren erlebte ein enttäuschendes Rennen mit einem Ausfall von Oscar Piastri und einem siebenten Platz für Lando Norris.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen feierte einen überlegenen Start-Ziel-Sieg beim Großen Preis von Aserbaidschan. Der niederländische Red-Bull-Pilot dominierte das Rennen am Sonntag in Baku und sicherte sich seinen vierten Saisonsieg. Das Podium komplettierten George Russell im Mercedes und Carlos Sainz im Williams. Währenddessen erlebte McLaren einen Grand Prix zum Vergessen.

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri schied bereits in der ersten Runde aus, und sein Teamkollege Lando Norris kam nicht über den siebenten Platz hinaus. Verstappen, der sich mit einem Rückstand von 69 Punkten im WM-Kampf zurückmeldete, fuhr zu seinem 67. Grand-Prix-Sieg und dem zweiten in Folge nach Monza. Am Ende hatte der Titelverteidiger einen Vorsprung von fast 15 Sekunden auf Russell, was seine Dominanz unterstreicht. \Verstappen strahlte nach dem Rennen vor Glück und funkte an seine Box: 'Ein unglaubliches Rennen, on fire!'. Mercedes-Rookie Kimi Antonelli fuhr auf den vierten Platz, vor Liam Lawson von Racing Bulls. Yuki Tsunoda freute sich im zweiten Red Bull über sein bestes Saisonresultat mit Platz sechs. Ferrari hatte nach einem missglückten Qualifying Probleme, wobei Lewis Hamilton den achten Platz direkt vor Charles Leclerc belegte. McLaren verpasste es zudem, auf dem Stadtkurs am Kaspischen Meer den Konstrukteurstitel vorzeitig zu sichern. Die nächste Gelegenheit bietet sich in zwei Wochen beim Großen Preis von Singapur. Im turbulenten Qualifying am Vortag mit sechs Roten Flaggen hatte Verstappen sich erstmals in Baku die Pole-Position gesichert. Dahinter starteten Sainz und Lawson, während Norris (7) und Vorjahressieger Piastri (9) eine Aufholjagd vor sich hatten. Verstappen wählte im Gegensatz zur Konkurrenz die härteste Reifenmischung und verteidigte die Spitze souverän. Piastri patzte beim Start, fiel ans Ende des Feldes zurück und kollidierte kurz darauf mit der Mauer. \Dieser Ausfall beendete eine Serie von 34 Grands Prix und sechs Sprints in den Punkterängen für den Australier. Eine Safety-Car-Phase folgte, doch Verstappen ließ beim Restart nichts anbrennen. Während der vierfache Champion seinen Vorsprung ausbaute, kämpften Leclerc, Norris und Hamilton darum, Positionen zu gewinnen. Piastri entspannte sich währenddessen am Streckenrand und verfolgte das Rennen auf seinem Smartphone. Die Boxenstopps begannen in der 19. Runde mit Antonelli. Verstappen wartete wie Russell und Norris mit seinem Reifenwechsel länger. Norris' langsamer Boxenstopp in der 38. Runde krönte ein enttäuschendes Wochenende für McLaren. Russell gelang es strategisch, Sainz zu überholen und sich den zweiten Platz zu sichern. Trotz der böigen Bedingungen in Baku verlief das Rennen ohne größere Zwischenfälle, abgesehen von Piastris Unfall. Der vorhergesagte Regen blieb in der Schlussphase aus, was das Geschehen weiter vereinfachte





