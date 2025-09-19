Max Lercher zum neuen SPÖ-Landesparteivorsitzenden in der Steiermark gewählt

Am Samstag wählt die steirische SPÖ Max Lercher zum neuen Landesparteivorsitzenden. Die Wahl findet auf dem Landesparteitag in Unterpremstätten statt. Es wird erwartet, dass Lercher die Partei neu ausrichtet und die Ergebnisse der letzten Landtagswahl analysiert werden.

Die Steirische SPÖ wählt am Samstag Max Lercher auf dem Landesparteitag in Unterpremstätten bei Graz zum neuen Landesparteivorsitzenden. Die Erwartungshaltung ist groß, was das Ergebnis des Mitgliedervotums angeht. Es gab keinen Gegenkandidaten für den Obersteirer bei der Direktwahl, die von seinem Vorgänger Anton Lang initiiert wurde. Seit Langs Rücktritt, der auf das schwache Ergebnis bei der Landtagswahl im November 2024 folgte, hat Lercher den Vorsitz kommissarisch geführt.

Die Vorbereitungen für die Wahl von Lercher liefen bereits seit Mai. Eine beachtliche Anzahl von 48 Prozent der rund 15.000 stimmberechtigten Parteimitglieder hat ihre Stimme abgegeben. Im Jänner 2024, also ein Dreivierteljahr vor der Landtagswahl, erhielt Lang noch 91,67 Prozent der Stimmen. Damals lag die Wahlbeteiligung bei knapp 47 Prozent. Der Parteitag im Schwarzl-Freizeitzentrum in Unterpremstätten verzeichnet die Teilnahme von etwa 400 Delegierten und 600 weiteren Gästen. Die Bekanntgabe des Wahlergebnisses erfolgt unmittelbar nach den Eröffnungsworten. Gegen 11:00 Uhr ist eine Grundsatzrede von Lercher vorgesehen. Nach weiteren Formalien und einer Mittagspause steht um 13:00 Uhr eine Keynote von Altbundeskanzler Christian Kern zum Thema Industriestandort auf dem Programm.\Die Wahl von Max Lercher markiert einen bedeutenden Wendepunkt für die Steirische SPÖ. Die Partei steht vor der Herausforderung, sich neu zu positionieren und das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen. Das schwache Ergebnis bei der letzten Landtagswahl hat deutlich gemacht, dass Veränderungen notwendig sind. Die Direktwahl des Vorsitzenden, die von Anton Lang eingeführt wurde, sollte die Basis der Partei stärken und die Identifikation der Mitglieder mit der Führungsebene erhöhen. Die hohe Wahlbeteiligung bei der jetzigen Abstimmung deutet darauf hin, dass das Interesse der Parteimitglieder an der Zukunft der Partei ungebrochen ist. Die Rede von Max Lercher wird von besonderem Interesse sein, da sie die Richtung für die kommenden Jahre vorgeben wird. Es wird erwartet, dass Lercher seine Schwerpunkte darlegen und Strategien zur Stärkung der Partei präsentieren wird. Die Anwesenheit von ehemaligen Bundeskanzlern, wie Christian Kern, unterstreicht die Bedeutung des Parteitags und das Bemühen, eine breite Basis für die zukünftige politische Ausrichtung zu schaffen.\Der Landesparteitag in Unterpremstätten wird somit zu einem wichtigen Gradmesser für die Entwicklung der Steirischen SPÖ. Neben der Wahl des neuen Vorsitzenden stehen auch inhaltliche Fragen im Vordergrund. Die Keynote von Christian Kern zum Thema Industriestandort unterstreicht die Bedeutung wirtschaftlicher Fragen für die Partei. Die SPÖ muss sich positionieren, wie sie die wirtschaftliche Entwicklung des Landes gestalten und gleichzeitig soziale Gerechtigkeit gewährleisten will. Der Parteitag bietet die Gelegenheit, die Weichen für die kommenden Jahre zu stellen und die Partei auf die nächste Landtagswahl vorzubereiten. Die hohe Anzahl der Delegierten und Gäste zeigt das große Interesse an diesem Parteitag. Die gesamte Veranstaltung wird einen Einblick in die zukünftige strategische Ausrichtung der SPÖ in der Steiermark geben und die kommenden politischen Schwerpunkte der Partei definieren





Vorarlberg / 🏆 13. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SPÖ Steiermark Max Lercher Landesparteitag Wahlen

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

SPÖ diskutiert über Ablauf von Bablers Nominierung als ParteichefDie Abstimmung im SPÖ-Vorstand soll entgegen der Parteistatuten nicht geheim erfolgt sein. Die Bundespartei spricht hingegen von einer gängigen Praxis. Laut dem neuen oberösterreichischen...

Weiterlesen »

Ö SPÖ diskutiert über Ablauf von Bablers Nominierung als ParteichefDie Abstimmung im SPÖ-Vorstand soll entgegen der Parteistatuten nicht geheim erfolgt sein. Die Bundespartei spricht hingegen von einer gängigen Praxis. Laut dem neuen oberösterreichischen...

Weiterlesen »

Für SPÖ NÖ fällt Halbzeit-Bilanz für Schwarz-Blau negativ ausNach der gestrigen Regierungsklausur von ÖVP und FPÖ im Stift Altenburg meldet sich die SPÖ NÖ mit deutlicher Kritik zu Wort. Klubobmann Hannes Weninger und Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander kritisieren etwa fehlende Ambitionen bei zentralen Themen wie Gesundheit, Energie, Arbeitslosigkeit oder Transparenz.

Weiterlesen »

Zweieinhalb Jahre Schwarz-Blau - 'Stillstand statt Lösungen': SPÖ zieht Halbzeit-BilanzSchwarz-Blau Niederösterreich: SPÖ zieht Halbzeit-Bilanz, kritisiert Stillstand bei Energie, Wohnen, Wirtschaft und fordert echte Lösungen.

Weiterlesen »

SPÖ-Frauenministerin Holzleitner muss im Gewaltschutz nun eigenen Ansprüchen gerecht werdenEva-Maria Holzleitner kritisierte jahrelang das „Schweigen“ ihrer Vorgängerin. Nun muss sich die Frauenministerin selbst rechtfertigen, wieso schon wieder eine Frau sterben musste.

Weiterlesen »

Kickl jetzt ganz vorne – aber SPÖ-Minister überraschtFPÖ-Chef Herbert Kickl löst Kanzler Christian Stocker (VP) an der Spitze des 'Heute'-Polit-Barometers ab. Markus Marterbauer (SP) ist neuer Zweiter.

Weiterlesen »