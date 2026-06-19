Trainer Pochettino sendet empathische Worte zu Familiensituation Messis und würdigt Leistungen Argentinien

Die Pressekonferenz vor dem zweiten WM-Spiel zwischen Argentinien und Australien bot dem britischen Manager Mauricio Pochettino die Gelegenheit, in der Öffentlichkeit emotionale Worte zu einem seiner ehemaligen Spieler zu äußern.

Als Pochettino die Bühne betrat, erklärte er sein aufrichtiges Beileidsgefühl und seine Unterstützung für Lionel Messi, dessen Vater in der Zeit des Turniers laut den Familienmitgliedern noch medizinisch beobachtet sei. Messi war aufgrund der familiären Situation nicht in der Lage, am ersten Spiel teilzunehmen, in dem sein Sohn ein Höchstresultat gegen Algerien erzielte. Die Botschaft des Argentinier war eindeutig: Er sendet die volle Solidarität, er ist für Messi da und wünscht seiner Familie allen guten Wunsch.

Pochettino, der in der Saison 2021/22 unter der Leitung von Lionel Messi bei Paris Saint-Germain spielte, betont in seiner Rede, dass er Argentinien mit Stolz bekennt. Er hebt die exzellente Mannschaftszusammenstellung hervor und bezeichnet den nationalen Trainer Lionel Scaloni als einen der besten Manager dieser WM. In Bezug auf die Leistung der Mannschaft äußerte er sein persönliches Bewusstsein, dass er sein Leben für die Anwesenden in Amerika geben würde, wenn hiermit eine Metapher für Verbundenheit und Hingabe gemeint war.

Ein weiteres Element seiner Rede war die Würdigung der Fans und der FIFA-Weltmeisterschaft selbst. Pochettino beschreibt die Stimmung als außergewöhnlich und betont, dass die Kirsche obendrauf Messi wird, die seine Rolle als führenden Torjäger hervorhebt. In Bezug auf die Vorbesuche in Argentinien verweist er zurück auf das ein schönes Team zu haben, das er sehr genossen habe.

Auf der Basis der gemeinsamen Geschichte zwischen Pochettino und Messi löscht die Pressekonferenz nicht nur die Unklarheiten über persönliche Beziehungen, sondern vermittelt auch, dass die Taktik von Chef und Spieler sehr gut aufeinander abgestimmt ist. Während des Spiels betonte Pochettino erneut, dass Erfolge nur dank des Zusammenhalts und der Unterstützung innerhalb des Teams entstehen. Die Pressekonferenz zeigte außerdem, dass Pochettinos Fähigkeiten und seine Ligaerfahrung genutzt werden können, um ein solches internationales Turnier zu betrachten.

Dazu gehört er zu den wenigen Trainern, die sowohl in europäischen Meisterschaften als auch im Exigied der Weltmeisterschaften in die Lage versetzt werden. Auf diese Weise wird er als wertvolle Ressource für die modernen Fussballer betrachtet. Zusammengefasst bot die gesamte Rede einen guten Rahmen dafür, die individuellen Leistungen, die Menschlichkeit hinter dem Sport und das Erbe der Fußballgeschichte gemeinsam zu würdigen, während gleichzeitig Klarheit über die emotionale Beteiligung bei der Kampfkampagne vor einem bedeutenden Spiel hergestellt wurde





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