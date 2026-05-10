Matura-Erfolgsquoten in Österreich: Neue Rekordwerte und strukturelle Änderungen

Ein detaillierter Blick auf die aktuellen Bestehensquoten der österreichischen Reifeprüfungen, die Rolle der Jahresnote und die Auswirkungen der VWA-Reform an den AHS.

In Österreich zeigen sich bei den aktuellen Erfolgsquoten der Reifeprüfung signifikante Differenzen zwischen den verschiedenen Schultypen. Laut einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ, welche vom Bildung sminister Christoph Wiederkehr beantwortet wurde, konnten im vergangenen Jahr insbesondere an den AHS -Langformen beachtliche Ergebnisse erzielt werden.

Hier bestanden beeindruckende 95 Prozent der Maturantinnen und Maturanten ihre Prüfungen bereits beim ersten Haupttermin. Im Vergleich dazu lag die Quote an den Oberstufenrealgymnasien bei 91 Prozent. Das Schlusslicht unter den betrachteten Institutionen bildeten die Handelsakademien, wo die Erfolgsquote mit 87 Prozent am geringsten ausfiel. Betrachtet man das gesamte Spektrum der allgemeinen höheren Schulen, so liegt der Durchschnitt bei knapp 94 Prozent.

Im Bereich der berufsbildenden höheren Schulen (BHS) erreichten insgesamt 91 Prozent der Lernenden ihr Ziel beim ersten Versuch. Innerhalb dieses Sektors stachen die Höheren Technischen Lehranstalten mit einer Quote von 93 Prozent hervor, gefolgt von den Höheren Lehranstalten für Land- und Forstwirtschaft mit 92 Prozent. Die humanberuflichen Schulen sowie die Bildungsanstalten für Elementarpädagogik und Sozialpädagogik schlossen mit Werten zwischen 90 und 91 Prozent ab.

Besonders auffällig ist die Entwicklung an den AHS, wo die Erfolgsquote im Jahr 2025 einen historischen Höchststand erreichte. Experten führen diesen Anstieg primär auf die grundlegende Umstellung bei der Vorwissenschaftlichen Arbeit zurück, welche nun auf Freiwilligkeit basiert. Anstelle der traditionellen VWA können die Schülerinnen und Schüler nun eine sogenannte abschließende Arbeit einreichen, die auf einem forschenden, gestalterischen oder künstlerischen Prozess basieren kann.

Diese Flexibilisierung scheint Früchte zu tragen, da bereits im letzten Jahr 54 Prozent der Maturanten diese neue Variante wählten. Ein weiterer Weg, der bis zum Schuljahr 2028/29 offensteht, ist die Wahl einer zusätzlichen mündlichen oder schriftlichen Prüfung. Die Auswirkungen auf die Statistik sind deutlich sichtbar: Der Anteil der unvollständigen Matura-Abschlüsse, die oft durch versäumte Abgabefristen der Abschlussarbeiten zustande kamen, sank dramatisch von ehemals drei bis fünf Prozent auf lediglich ein Prozent.

Im Gegensatz dazu bleibt an den BHS die Diplomarbeit weiterhin eine obligatorische Anforderung, weshalb dort die Quote der unvollständigen Reifeprüfungen konstant bei etwa zwei Prozent verharrt. Um die aktuellen Zahlen einzuordnen, ist ein Blick in die Zeit vor der Corona-Pandemie notwendig. Damals waren Erfolgsquoten von etwa 85 Prozent über fast alle Schultypen hinweg die Norm. Mit dem Ausbruch der Pandemie im Jahr 2020 wurden jedoch massive Erleichterungen eingeführt, um den Unterrichtsausfall zu kompensieren.

Die Anzahl der Klausuren wurde reduziert und die Bearbeitungszeiten verlängert. Die wohl folgenreichste Änderung war die Einrechnung der Jahresnote in die Endnote der Matura, eine Maßnahme, die als einzige dauerhaft in das Rechtssystem übernommen wurde. Dies führte zu einem sprunghaften Anstieg der Erfolgsquoten auf über 94 Prozent im Jahr 2020. Auch in den Folgejahren 2021 und 2022 blieben die Quoten durch Sonderregelungen hoch, wobei in dieser Phase die BHS zeitweise sogar besser abschnitten als die AHS.

Die heutige Berechnung der Erfolgsquote spiegelt diese systemischen Änderungen wider. Durch die Integration der Jahresnote ist es für Schüler, die in der Abschlussklasse mindestens die Note Befriedigend erreichen, wesentlich einfacher, die schriftliche Prüfung zu bestehen. Ein Durchfallen ist nun theoretisch nur noch möglich, wenn weniger als 30 Prozent der maximal erreichbaren Punkte erzielt werden. Bei den mündlichen Prüfungen genügt unter bestimmten Voraussetzungen bereits die bloße Mitwirkung.

In der Summe führte dies dazu, dass die Gesamterfolgsquote für AHS und BHS kontinuierlich stieg: von 89 Prozent im Jahr 2023 über 90 Prozent im Jahr 2024 bis hin zu 92 Prozent im Jahr 2025. Diese Statistiken beinhalten alle Komponenten der Reifeprüfung, einschließlich der mündlichen und schriftlichen Teile, eventueller Kompensationsprüfungen sowie der Bewertung der Abschlussarbeiten. Dabei werden sowohl die standardisierten Klausuren des Ministeriums als auch die schulspezifischen Prüfungen in Fächern wie Physik oder Musikkunde berücksichtigt





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