Matteo Wiederkom: Österreichs Fußball-Influencer erobert das Aztekenstadion

Der erfolgreiche Content Creator Matteo Wiederkom wurde von der FIFA eingeladen, die Eröffnung der Weltmeisterschaft in Mexiko-Stadt digital zu begleiten und Fußball-Challenges in einem der legendärsten Stadien der Welt zu präsentieren.

Die Fußball-Welt hält den Atem an, denn die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada steht vor der Tür. Für Österreich ist dies ein besonderer Moment, da die Nationalmannschaft nach einer langen Pause, seit dem Turnier in Frankreich 1998, wieder auf der größten Bühne des Sports steht.

Die Herausforderungen sind gewaltig, denn die Rot-weiß-roten Kicker treffen in der Gruppenphase auf Jordanien, den amtierenden Weltmeister Argentinien mit dem legendären Lionel Messi sowie auf die Mannschaft aus Algerien. Doch neben den Profis auf dem Platz gibt es eine weitere Form der Präsenz, die in der heutigen Zeit immer wichtiger wird: die digitale Reichweite.

Hier kommt Matteo Wiederkom ins Spiel, ein 26-jähriger Content Creator aus Mödling, der es geschafft hat, sich als eine der führenden Persönlichkeiten im Bereich der Fußball-Challenges in Europa zu etablieren. Wiederkom, der in der Social-Media-Landschaft unter dem Namen 'matteeoo9' bekannt ist, hat eine beeindruckende Fangemeinde von über einer Million Followern auf Plattformen wie Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat und Facebook aufgebaut.

Für ihn ist die Einladung der FIFA zum Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt nicht nur ein beruflicher Meilenstein, sondern die Erfüllung eines lebenslangen Traums. Das legendäre Aztekenstadion, gelegen auf über 2000 Metern Höhe, ist ein Ort voller Geschichte. Hier schrieben Pelé und Diego Maradona Fußballgeschichte, und hier wird nun auch ein neues Kapitel im digitalen Zeitalter aufgeschlagen. Wiederkom gibt offen zu, dass er als klassischer Fußballspieler niemals dieses Niveau erreicht hätte.

Inspiriert von seinem Idol Cristiano Ronaldo entschied er sich daher, in einem anderen Bereich der Beste zu werden: im Erschaffen von viralen Inhalten, die Fußball für eine junge, digital affine Generation greifbarer und spannender machen. Das Geschäftsmodell hinter den Fußball-Challenges ist ebenso kreativ wie strategisch. Während traditionelle Sportberichterstattung oft auf tiefgehenden Analysen, taktischen Hintergründen und exklusiven Interviews basiert, setzt Wiederkom auf Action und Interaktion. Lattenschießen, spektakuläre Trickshots und intensive Eins-gegen-Eins-Duelle sind die Kernstücke seiner Videos.

Diese Form des Entertainments spricht besonders Kinder und Jugendliche an, die den Sport weniger als statisches Ereignis, sondern als interaktive Herausforderung sehen. Um sein Handwerk zu perfektionieren, reiste der Österreicher sogar nach England, um wertvolle Tipps von dortigen Experten zu sammeln. Dabei legt er großen Wert auf seine Integrität. Trotz lukrativer Angebote lehnt er Kooperationen mit Glücksspiel- oder Sportwettenanbietern konsequent ab, um seine Authentizität gegenüber seinem jungen Publikum zu wahren und ein verantwortungsbewusstes Vorbild zu sein.

Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft bringt jedoch auch Einschränkungen mit sich, die für einen unabhängigen Creator ungewohnt sind. Die FIFA stellt strikte Vorgaben an die beteiligten Influencer. So darf die Kleidung keine prominenten Markennamen zeigen, und die Veröffentlichung von Inhalten muss einem präzisen Zeitplan folgen. Für jemanden, der seit sieben Jahren als Selbstständiger an seinem Erfolg arbeitet, ist dies eine interessante Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einem globalen Verband.

Trotz der strengen Regeln freut er sich darauf, die Atmosphäre im Aztekenstadion einzufangen und seine Follower an den Emotionen des Spiels zwischen Mexiko und Südafrika teilhaben zu lassen. Ob er es auch zu den Spielen der österreichischen Nationalmannschaft schafft, um Stars wie David Alaba oder Marko Arnautovic anzufeuern, bleibt abzuwarten, da die Ticketpreise eine Hürde darstellen. Doch in einer Welt, in der eine einzige E-Mail Leben verändern kann, bleibt die Hoffnung auf ein weiteres Wunder





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