Eine Matinee zu Ehren des verstorbenen Juristen, Autors und Intellektuellen Alfred J. Noll wird von den Wiener Festwochen veranstaltet. Die Veranstaltung umfasst Lesungen von Weggefährten und beleuchtet sein umfangreiches Werk sowie seine einzigartige Persönlichkeit.

Die Wiener Festwochen veranstalten morgen Vormittag eine Matinee zu Ehren des viel zu früh verstorbenen Alfred J. Noll , der als Anwalt, Autor, Intellektueller und Politiker ein außergewöhnliches Werk hinterließ.

Die Veranstaltung, die um 9:30 Uhr im Odeon beginnt und bei freiem Eintritt stattfindet, wird von Intendant Milo Rau sowie den Dramaturgen Robert Misik und Claus Philipp organisiert. Lesungen werden von Menschen übernommen, die Noll nahestanden, darunter Justizministerin Anna Sporrer und ihre Vorgängerin Alma Zadic, die jeweils eine Passage aus einem seiner Bücher vortragen. Von den insgesamt 39 von ihm verfassten Werken werden nur elf ausgewählt, was seine immense Produktivität unterstreicht.

Noll war nicht nur Autor, sondern auch sein eigener Lektor und Korrektor, da er sich bei den vielen Selbstübersetzungen aus verschiedenen Sprachen keine Fehler leisten wollte. Er übersetzte zudem zahlreiche Werke selbst und zeigte damit eine beispiellose Vielseitigkeit. Oft wird uns erst nach dem Tod bewusst, wie bemerkenswert ein Mensch war, und so könnte es auch Noll widerfahren sein, obwohl er zu Lebzeiten durchaus öffentlichen Lärm machen konnte.

Dennoch muss sein umfassendes Werk und die öffentliche Auseinandersetzung damit ihnletztlich zu einer stillen, aber nachhaltigen Präsenz in anderen Zeitdimensionen machen. Der Journalist, der diese Ankündigung verfasst, erinnert sich an die Widmungen, die Noll ihm und anderen in seine geschenkten Bücher schrieb - stets in großer, eiliger, aber lesbarer Handschrift, die einen bewussten Respektlosigkeit gegenüber dem gedruckten Buch ausdrückte.

Diese Widmungen, die oft von oben links nach unten rechts verliefen, waren persönlich und pointiert, etwa eine Zueignung als "hero des medialen Abwehrkampfs" oder eine liebevolle, leicht polemische Anrede an den Autor selbst. Bei der Matinee könnten sogar diese Widmungen verlesen werden, was einen intimen Einblick in Nolls Persönlichkeit bieten würde.

Der Hinweis auf die Veranstaltung geht einher mit einer pandemiebezogenen Erinnerung an bewährte Verhaltensregeln wie Abstand halten, Impfungen aktualisieren, Händewaschen und das Tragen von Masken bei Symptomen oder in sensiblen Situationen, verbunden mit einem Appell zu Rücksichtnahme. Des Weiteren enthält die Mitteilung datenschutzrechtliche Informationen über die Nutzung der E-Mail-Adresse für Newsletter und Produktinformationen, wobei auf ein berechtigtes Interesse gemäß DSGVO verwiesen und ein Widerspruchsmöglichkeit in jeder automatisierten E-Mail angeboten wird.

Falls der Empfänger noch keinen Newsletter abonniert hat, erhält er einen Bestätigungslink. Auch der Hinweis, ein Roboter zu sein und keine Newsletter zu wünschen, wird gegeben. Zusammengefasst ist die Matinee eine Würdigung eines vielseitigen Geistes, der durch seine Produktivität, seine kritische Haltung und seine persönliche Art beeindruckte, und dessen Werk auch heute noch relevant erscheint





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